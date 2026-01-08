Börsen Update
Börsen Update USA - 08.01. - US Tech 100 schwach -0,79 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der Dow Jones steht bei 49.248,32 PKT und gewinnt bisher +0,51 %.
Top-Werte: The Home Depot +3,79 %, Nike (B) +3,42 %, Sherwin-Williams +3,07 %, Chevron Corporation +2,93 %, Coca-Cola +2,73 %
Flop-Werte: Amgen -2,38 %, NVIDIA -2,35 %, Cisco Systems -1,79 %, Boeing -1,23 %, Apple -1,13 %
Der US Tech 100 steht bei 25.455,92 PKT und verliert bisher -0,79 %.
Top-Werte: Microstrategy (Doing business Strategy) (A) +5,27 %, Diamondback Energy +5,13 %, GE Healthcare Technologies +4,53 %, Costco Wholesale +4,39 %, Mondelez International Registered (A) +4,25 %
Flop-Werte: Seagate Technology Holdings -9,62 %, Western Digital -8,81 %, Datadog Registered (A) -6,78 %, Alnylam Pharmaceuticals -5,77 %, Autodesk -5,75 %
Der S&P 500 bewegt sich bei 6.913,35 PKT und fällt um -0,12 %.
Top-Werte: Smurfit Westrock Public Limited Company +8,82 %, APA Corporation +8,01 %, Aptiv Swiss Holdings Limited Registered +7,55 %, Bunge Global +6,89 %, Texas Pacific Land +6,80 %
Flop-Werte: Seagate Technology Holdings -9,62 %, Western Digital -8,81 %, Datadog Registered (A) -6,78 %, Arista Networks -6,63 %, Comfort Systems USA -6,35 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.