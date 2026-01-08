Börsen Update USA - 08.01. - US Tech 100 schwach -0,79 %

Der Dow Jones steht bei 49.248,32 PKT und gewinnt bisher +0,51 %.

Top-Werte: The Home Depot +3,79 %, Nike (B) +3,42 %, Sherwin-Williams +3,07 %, Chevron Corporation +2,93 %, Coca-Cola +2,73 %

Flop-Werte: Amgen -2,38 %, NVIDIA -2,35 %, Cisco Systems -1,79 %, Boeing -1,23 %, Apple -1,13 %

Der US Tech 100 steht bei 25.455,92 PKT und verliert bisher -0,79 %.

Top-Werte: Microstrategy (Doing business Strategy) (A) +5,27 %, Diamondback Energy +5,13 %, GE Healthcare Technologies +4,53 %, Costco Wholesale +4,39 %, Mondelez International Registered (A) +4,25 %

Flop-Werte: Seagate Technology Holdings -9,62 %, Western Digital -8,81 %, Datadog Registered (A) -6,78 %, Alnylam Pharmaceuticals -5,77 %, Autodesk -5,75 %

Der S&P 500 bewegt sich bei 6.913,35 PKT und fällt um -0,12 %.

Top-Werte: Smurfit Westrock Public Limited Company +8,82 %, APA Corporation +8,01 %, Aptiv Swiss Holdings Limited Registered +7,55 %, Bunge Global +6,89 %, Texas Pacific Land +6,80 %

Flop-Werte: Seagate Technology Holdings -9,62 %, Western Digital -8,81 %, Datadog Registered (A) -6,78 %, Arista Networks -6,63 %, Comfort Systems USA -6,35 %