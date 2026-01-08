Smurfit Westrock Public Limited Company - Aktie geht steil - 08.01.2026

Die Smurfit Westrock Public Limited Company Aktie konnte am heutigen Tag, bisher um +8,82 % auf 37,00€ zulegen. Das sind +3,00 € mehr als am letzten Handelstag. Damit bestätigt sich die positive Tendenz der letzten Tage. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Smurfit Westrock Public Limited Company Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -3,13 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 37,00€, mit einem Plus von +8,82 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Smurfit Westrock ist ein globaler Marktführer in der Verpackungsindustrie, bekannt für nachhaltige Lösungen und innovative Technologien.

Der Kurs der Smurfit Westrock Public Limited Company Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -3,95 %.

Allein seit letzter Woche ist die Smurfit Westrock Public Limited Company Aktie damit um +3,34 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +10,03 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +3,34 % gewonnen.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,12 % geändert.

Smurfit Westrock Public Limited Company Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +3,34 % 1 Monat +10,03 % 3 Monate -3,95 % 1 Jahr -32,44 %

Informationen zur Smurfit Westrock Public Limited Company Aktie

Es gibt 522 Mio. Smurfit Westrock Public Limited Company Aktien. Damit ist das Unternehmen 19,22 Mrd.EUR € wert.

Die Börsen zeigen sich heute zweigeteilt: Während Standardwerte dies- und jenseits des Atlantiks moderat zulegen, geraten Neben- und Technologiewerte teils spürbar unter Druck.

Smurfit Westrock Public Limited Company Aktie jetzt kaufen?

Ob die Smurfit Westrock Public Limited Company Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Smurfit Westrock Public Limited Company Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.