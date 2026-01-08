    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBorussia Dortmund AktievorwärtsNachrichten zu Borussia Dortmund

    Einsatz von Torhüter Kobel auf der Kippe - Kovac

    'Versuchen alles'

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Einsatz von Borussia Dortmunds Stammkeeper Gregor Kobel am Freitag zum Bundesliga-Neustart bei Eintracht Frankfurt entscheidet sich erst kurzfristig. "Wir wissen nicht genau, wie es ausschaut. Wir versuchen alle, dass er bei uns im Tor stehen kann", sagte BVB-Trainer Niko Kovac in Frankfurt nach der Rückkehr aus dem Trainingslager in Marbella.

    Der Schweizer Fußballnationaltorhüter war vorzeitig aus Andalusien zurück nach Deutschland geflogen. Laut Kovac hat sich Kobel "leicht verkühlt". Dazu seien "Rückenprobleme" gekommen. Sollte Kobel nicht spielen können, dürfte Alexander Meyer am Freitag (20.30 Uhr/Sat.1 und Sky) das BVB-Tor hüten./lap/DP/nas

    ISIN:DE0005493092WKN:549309

     

    dpa-AFX
