Einsatz von Torhüter Kobel auf der Kippe - Kovac
'Versuchen alles'
- Kobel-Einsatz gegen Frankfurt entscheidet sich kurzfristig.
- Trainer Kovac: Kobel hat leichte Verkühlung und Rückenprobleme.
- Meyer könnte im Tor stehen, falls Kobel nicht spielt.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Einsatz von Borussia Dortmunds Stammkeeper Gregor Kobel am Freitag zum Bundesliga-Neustart bei Eintracht Frankfurt entscheidet sich erst kurzfristig. "Wir wissen nicht genau, wie es ausschaut. Wir versuchen alle, dass er bei uns im Tor stehen kann", sagte BVB-Trainer Niko Kovac in Frankfurt nach der Rückkehr aus dem Trainingslager in Marbella.
Der Schweizer Fußballnationaltorhüter war vorzeitig aus Andalusien zurück nach Deutschland geflogen. Laut Kovac hat sich Kobel "leicht verkühlt". Dazu seien "Rückenprobleme" gekommen. Sollte Kobel nicht spielen können, dürfte Alexander Meyer am Freitag (20.30 Uhr/Sat.1 und Sky) das BVB-Tor hüten./lap/DP/nas
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Borussia Dortmund Aktie
Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,61 % und einem Kurs von 3,285 auf Tradegate (08. Januar 2026, 19:49 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Borussia Dortmund Aktie um +1,54 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,75 %.
Die Marktkapitalisierung von Borussia Dortmund bezifferte sich zuletzt auf 362,65 Mio..
Borussia Dortmund zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8300 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000EUR was eine Bandbreite von +52,21 %/+52,21 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Borussia Dortmund - 549309 - DE0005493092
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Borussia Dortmund. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Borussia Dortmund eingestellt.
Ein letzter Tipp HK12:
Abmelden und mit neuer ID probieren.
Für jeden klar denkenden hier bist du verbrannt wie die Mücke am Licht.
Und tschüss 👋
Ende Gelände🤮
Heißt das, alle Medien, die vom Wechsel des Hilfstrainers berichten, bashen damit die Geliebte BVB Aktie?