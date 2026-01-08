    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsGold RohstoffvorwärtsNachrichten zu Gold

    Marktgeflüster

    Das Trump-Imperium und der kommende Crash der US-Finanzblase!

    Die USA sind auf dem Weg zum Trump-Imperium: man greift sich die Ressourcen von Venezuela, verkündet die geplante Annexion anderer Territorien (Grönland, Kanada etc.). Und Trump setzt Tweets ab, in denen er Dinge verbieten will, die er kraft seiner verfassungsrechtlichen Stellung als US-Präsident gar nicht verbieten kann (so seine Aussagen zu Rüstungskonzernen oder institutionellen Immobilien-Käufern wie Blackstone). Es gelten keine Regeln mehr, sondern nur noch der Wille Trumps, dem charismatischen Herrscher (nach Max Weber). Das Trump-Imperium aber ist eine große Gefahr nicht nur für die "Restwelt", sondern auch nach innen: es zählt nicht mehr Kompetenz und Expertise, sondern Gefolgschaft und Loyalität. Damit verliert Amerika sein eigentliches Erfolgsgeheimnis, das das Kapital aus aller Welt anzog: Sicherheit und Verlässlichkeit der Institutionen! Damit aber ist Trump perspektivisch die größte Gefahr für die US-Finanzblase..

    Hinweise aus Video:

    1. Versenkten die USA den russischen Frachter „Ursa Major“?

    2. Silber, Platin, Gold fallen: Volatilität kehrt mit Wucht zurück

     

    Das Video "Das Trump-Imperium und der kommende Crash der US-Finanzblase! " sehen Sie hier..




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



