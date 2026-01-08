APA Corporation Aktie - Kurs legt am 08.01.2026 stark zu

Die APA Corporation Aktie notiert aktuell bei 21,985€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +9,71 % zugelegt, was einem Anstieg von +1,945 € entspricht. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die APA Corporation Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,91 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 21,985€, mit einem Plus von +9,71 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

APA Corporation ist ein führendes Energieunternehmen, das sich auf die Exploration und Produktion von Erdöl und Erdgas konzentriert. Es hat eine starke Präsenz in den USA, Ägypten und der Nordsee. Hauptkonkurrenten sind ExxonMobil, Chevron und ConocoPhillips. APA zeichnet sich durch innovative Technologien und nachhaltige Praktiken aus.

Obwohl sich die APA Corporation Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -7,40 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die APA Corporation Aktie damit um -2,77 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -14,22 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in APA Corporation eine negative Entwicklung von -2,77 % erlebt.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,11 % geändert.

APA Corporation Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -2,77 % 1 Monat -14,22 % 3 Monate -7,40 % 1 Jahr -12,80 %

Informationen zur APA Corporation Aktie

Es gibt 355 Mio. APA Corporation Aktien. Damit ist das Unternehmen 7,78 Mrd.EUR € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

APA Corporation Aktie jetzt kaufen?

Ob die APA Corporation Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur APA Corporation Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.