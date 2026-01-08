JPMORGAN stuft DEUTSCHE BANK AG auf 'Overweight'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Deutsche Bank vor den Zahlen zum vierten Quartal 2025 von 38,40 auf 40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Grund für das höhere Kursziel sei die zeitliche Verschiebung der Bewertung auf Basis der Schätzungen von bislang 2026 auf das Jahr 2027, schrieb Kian Abouhossein in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/bek/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2026 / 18:23 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2026 / 18:38 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2026 / 18:23 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2026 / 18:38 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Deutsche Bank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,54 % und einem Kurs von 33,25EUR auf Tradegate (08. Januar 2026, 21:14 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Kian Abouhossein
Analysiertes Unternehmen: DEUTSCHE BANK AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 40
Kursziel alt: 38,40
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Kian Abouhossein
Analysiertes Unternehmen: DEUTSCHE BANK AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 40
Kursziel alt: 38,40
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte