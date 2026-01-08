Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im Dow Jones am 08.01.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im Dow Jones. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 08.01.2026 im Dow Jones. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Nike (B)
Tagesperformance: +3,43 %
Platz 1
Performance 1M: -4,26 %
The Home Depot
Tagesperformance: +2,95 %
Platz 2
Performance 1M: -1,98 %
Chevron Corporation
Tagesperformance: +2,83 %
Platz 3
Performance 1M: +3,67 %
Honeywell International
Tagesperformance: +2,72 %
Platz 4
Performance 1M: +4,02 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Honeywell International
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Honeywell International im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend positiv. Die angekündigte Aufspaltung in drei Unternehmen bis 2026 wird als vielversprechend angesehen, und die Kursentwicklung der letzten 14 Tage zeigt ein wachsendes Interesse. Anleger diskutieren aktiv über mögliche Einstiege, was auf eine optimistische Marktstimmung hinweist.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Honeywell International eingestellt.
Amgen
Tagesperformance: -2,65 %
Platz 5
Performance 1M: +2,42 %
Coca-Cola
Tagesperformance: +2,63 %
Platz 6
Performance 1M: -3,87 %
Sherwin-Williams
Tagesperformance: +2,54 %
Platz 7
Performance 1M: +0,07 %
Procter & Gamble
Tagesperformance: +2,43 %
Platz 8
Performance 1M: -3,72 %
Unitedhealth Group
Tagesperformance: +2,19 %
Platz 9
Performance 1M: +3,25 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Unitedhealth Group
Das Anleger-Sentiment zu UnitedHealth Group im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während ein Bericht von Hunterbrook potenzielle Risiken für den Kurs andeutet, wurden kürzlich sowohl die 50-Tage- als auch die 200-Tage-Linie zurückerobert, was als bullisch gilt. Einige Anleger sehen in Schwächephasen Kaufgelegenheiten. Insgesamt bleibt die Stimmung aufgrund der Unsicherheiten und der technischen Indikatoren ambivalent.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Unitedhealth Group eingestellt.
Caterpillar
Tagesperformance: +2,05 %
Platz 10
Performance 1M: -1,73 %
