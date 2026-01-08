Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 08.01.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 08.01.2026 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Seagate Technology Holdings
Tagesperformance: -8,33 %
Platz 1
Performance 1M: +9,77 %
Western Digital
Tagesperformance: -7,15 %
Platz 2
Performance 1M: +17,43 %
Datadog Registered (A)
Tagesperformance: -6,83 %
Platz 3
Performance 1M: -7,27 %
Atlassian Registered (A)
Tagesperformance: -5,75 %
Platz 4
Performance 1M: +0,37 %
Diamondback Energy
Tagesperformance: +5,24 %
Platz 5
Performance 1M: -11,19 %
Autodesk
Tagesperformance: -5,17 %
Platz 6
Performance 1M: -4,54 %
Constellation Energy
Tagesperformance: -5,13 %
Platz 7
Performance 1M: -6,06 %
Micron Technology
Tagesperformance: -4,96 %
Platz 8
Performance 1M: +41,43 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Micron Technology
Das Anleger-Sentiment zu Micron Technology im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Positiv wird die EPS-Prognose von 8,19 USD und die vollständige Auslastung der HBM-Speicher bis 2026 bewertet. Dennoch gibt es Bedenken hinsichtlich einer Überbewertung der Aktie und zyklischer Risiken. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage lag bei 5%, was auf Stabilität hindeutet, jedoch auch Fragen zur Nachhaltigkeit des Anstiegs aufwirft.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Micron Technology eingestellt.
Mondelez International Registered (A)
Tagesperformance: +4,89 %
Platz 9
Performance 1M: -6,71 %
Applied Materials
Tagesperformance: -4,60 %
Platz 10
Performance 1M: +7,88 %
Alnylam Pharmaceuticals
Tagesperformance: -4,60 %
Platz 11
Performance 1M: -8,08 %
Old Dominion Freight Line
Tagesperformance: +4,54 %
Platz 12
Performance 1M: +7,07 %
Palantir
Tagesperformance: -4,47 %
Platz 13
Performance 1M: +0,54 %
Zscaler
Tagesperformance: -4,43 %
Platz 14
Performance 1M: -5,45 %
Fastenal
Tagesperformance: +3,68 %
Platz 15
Performance 1M: -2,41 %
Insmed
Tagesperformance: -3,64 %
Platz 16
Performance 1M: -14,53 %
Coca-Cola Europacific Partners
Tagesperformance: +3,57 %
Platz 17
Performance 1M: -6,04 %
Paychex
Tagesperformance: +3,45 %
Platz 18
Performance 1M: -0,77 %
Paccar
Tagesperformance: +3,37 %
Platz 19
Performance 1M: +3,53 %
Baker Hughes Company Registered (A)
Tagesperformance: +3,31 %
Platz 20
Performance 1M: -1,12 %
Intel
Tagesperformance: -3,26 %
Platz 21
Performance 1M: +2,22 %
Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
Tagesperformance: +3,21 %
Platz 22
Performance 1M: -9,99 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Microstrategy im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend negativ. Viele Nutzer warnen vor den Risiken von Bitcoin, vergleichen es mit der Dot-Com-Blase und Wirecard. Die letzten 14 Tage zeigten eine negative Kursentwicklung, was die Skepsis verstärkt. Anleger tendieren dazu, sich von Bitcoin abzuwenden und setzen stattdessen auf traditionelle Anlagen wie Aktien und Gold.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Microstrategy (Doing business Strategy) (A) eingestellt.
Costco Wholesale
Tagesperformance: +3,20 %
Platz 23
Performance 1M: -0,68 %
Copart
Tagesperformance: +3,17 %
Platz 24
Performance 1M: -2,36 %
Broadcom
Tagesperformance: -2,95 %
Platz 25
Performance 1M: -13,71 %
Dexcom
Tagesperformance: -2,86 %
Platz 26
Performance 1M: +6,88 %
ASML Holding NV NY
Tagesperformance: -2,85 %
Platz 27
Performance 1M: +11,49 %
Automatic Data Processing
Tagesperformance: +2,74 %
Platz 28
Performance 1M: -1,26 %
Honeywell International
Tagesperformance: +2,72 %
Platz 29
Performance 1M: +4,02 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Honeywell International
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Honeywell International im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend positiv. Die angekündigte Aufspaltung in drei Unternehmen bis 2026 wird als vielversprechend angesehen, und die Kursentwicklung der letzten 14 Tage zeigt ein wachsendes Interesse. Anleger diskutieren aktiv über mögliche Einstiege, was auf eine optimistische Marktstimmung hinweist.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Honeywell International eingestellt.
CrowdStrike Holdings Registered (A)
Tagesperformance: -2,67 %
Platz 30
Performance 1M: -6,89 %
Amgen
Tagesperformance: -2,65 %
Platz 31
Performance 1M: +2,42 %
GE Healthcare Technologies
Tagesperformance: +2,63 %
Platz 32
Performance 1M: +0,88 %
Cognizant Technology Solutions (A)
Tagesperformance: +2,58 %
Platz 33
Performance 1M: +3,32 %
DoorDash Registered (A)
Tagesperformance: -2,56 %
Platz 34
Performance 1M: +2,12 %
Charter Communications Registered (A)
Tagesperformance: +2,55 %
Platz 35
Performance 1M: +0,77 %
Arm Holdings
Tagesperformance: -2,33 %
Platz 36
Performance 1M: -19,02 %
Analog Devices
Tagesperformance: +2,29 %
Platz 37
Performance 1M: +3,63 %
Starbucks
Tagesperformance: +2,23 %
Platz 38
Performance 1M: +1,26 %
American Electric Power
Tagesperformance: +2,16 %
Platz 39
Performance 1M: -2,97 %
Comcast (A)
Tagesperformance: +2,16 %
Platz 40
Performance 1M: +1,44 %
