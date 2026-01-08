Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 08.01.2026
Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im S&P 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 08.01.2026 im S&P 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
APA Corporation
Tagesperformance: +9,26 %
Platz 1
Performance 1M: -14,22 %
Seagate Technology Holdings
Tagesperformance: -8,42 %
Platz 2
Performance 1M: +9,77 %
Texas Pacific Land
Tagesperformance: +8,22 %
Platz 3
Performance 1M: -69,43 %
Aptiv Swiss Holdings Limited Registered
Tagesperformance: +7,55 %
Platz 4
Performance 1M: +7,22 %
Lyondellbasell Industries
Tagesperformance: +7,47 %
Platz 5
Performance 1M: +3,62 %
Western Digital
Tagesperformance: -7,16 %
Platz 6
Performance 1M: +17,43 %
Smurfit Westrock Public Limited Company
Tagesperformance: +7,06 %
Platz 7
Performance 1M: +10,03 %
International Paper
Tagesperformance: +6,91 %
Platz 8
Performance 1M: +1,55 %
Datadog Registered (A)
Tagesperformance: -6,91 %
Platz 9
Performance 1M: -7,27 %
Halliburton
Tagesperformance: +6,63 %
Platz 10
Performance 1M: +6,79 %
Arista Networks
Tagesperformance: -6,46 %
Platz 11
Performance 1M: +0,62 %
Comfort Systems USA
Tagesperformance: -6,43 %
Platz 12
Performance 1M: +0,97 %
Occidental Petroleum
Tagesperformance: +5,85 %
Platz 13
Performance 1M: -4,12 %
ConocoPhillips
Tagesperformance: +5,73 %
Platz 14
Performance 1M: +0,15 %
Bunge Global
Tagesperformance: +5,68 %
Platz 15
Performance 1M: -1,45 %
Dow
Tagesperformance: +5,65 %
Platz 16
Performance 1M: +7,73 %
Lennar Registered (A)
Tagesperformance: +5,49 %
Platz 17
Performance 1M: -16,23 %
Moderna
Tagesperformance: -5,49 %
Platz 18
Performance 1M: +28,80 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Moderna
Das Anleger-Sentiment zu Moderna im wallstreetONLINE-Forum ist geprägt von Skepsis und Unsicherheit. Der Kurs fiel in den letzten 14 Tagen um 10%, was zu einem Anstieg der Short-Positionen führte. Viele sehen den aktuellen Kurs (KBV 1,4) im Vergleich zu anderen Biotechs als günstig, erwarten jedoch positive Nachrichten, um eine Kurskorrektur herbeizuführen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Moderna eingestellt.
Diamondback Energy
Tagesperformance: +5,39 %
Platz 19
Performance 1M: -11,19 %
The Mosaic
Tagesperformance: +5,35 %
Platz 20
Performance 1M: +7,06 %
A.O.Smith
Tagesperformance: +5,29 %
Platz 21
Performance 1M: -1,66 %
PulteGroup
Tagesperformance: +5,27 %
Platz 22
Performance 1M: -6,84 %
Generac Holdings
Tagesperformance: +5,21 %
Platz 23
Performance 1M: -12,98 %
Colgate-Palmolive
Tagesperformance: +5,19 %
Platz 24
Performance 1M: -0,80 %
Autodesk
Tagesperformance: -5,17 %
Platz 25
Performance 1M: -4,54 %
Builders Firstsource
Tagesperformance: +5,16 %
Platz 26
Performance 1M: -5,28 %
Masco
Tagesperformance: +5,16 %
Platz 27
Performance 1M: +1,40 %
Constellation Energy
Tagesperformance: -5,11 %
Platz 28
Performance 1M: -6,06 %
Quanta Services
Tagesperformance: -5,04 %
Platz 29
Performance 1M: -5,26 %
Incyte
Tagesperformance: -5,01 %
Platz 30
Performance 1M: +6,72 %
Micron Technology
Tagesperformance: -4,86 %
Platz 31
Performance 1M: +41,43 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Micron Technology
Das Anleger-Sentiment zu Micron Technology im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Positiv wird die EPS-Prognose von 8,19 USD und die vollständige Auslastung der HBM-Speicher bis 2026 bewertet. Dennoch gibt es Bedenken hinsichtlich einer Überbewertung der Aktie und zyklischer Risiken. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage lag bei 5%, was auf Stabilität hindeutet, jedoch auch Fragen zur Nachhaltigkeit des Anstiegs aufwirft.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Micron Technology eingestellt.
GE Vernova
Tagesperformance: -4,66 %
Platz 32
Performance 1M: +4,52 %
Palantir
Tagesperformance: -4,60 %
Platz 33
Performance 1M: +0,54 %
Applied Materials
Tagesperformance: -4,54 %
Platz 34
Performance 1M: +7,88 %
Emcor Group
Tagesperformance: -4,32 %
Platz 35
Performance 1M: +3,87 %
The Trade Desk Registered (A)
Tagesperformance: -3,79 %
Platz 36
Performance 1M: -4,51 %
Northrop Grumman
Tagesperformance: -3,61 %
Platz 37
Performance 1M: +10,66 %
Corning
Tagesperformance: -3,56 %
Platz 38
Performance 1M: +1,76 %
NRG Energy
Tagesperformance: -3,55 %
Platz 39
Performance 1M: -9,27 %
AbbVie
Tagesperformance: -3,50 %
Platz 40
Performance 1M: +2,31 %
