Rohstoffriesen Glencore und Rio Tinto nehmen Fusionsgespräche wieder auf

Laut Glencore geht es bei den Gesprächen um einen möglichen Zusammenschluss einiger oder aller Geschäftsteile. Dabei werde auch über eine Fusion über einen reinen Aktientausch gesprochen. Gewissheit über eine Einigung oder Details eines Zusammenschlusses gebe es nicht, hieß es weiter. Der Konzern wolle sich beizeiten weiter äußern./men/nas

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rio Tinto Aktie

Die Rio Tinto Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,90 % und einem Kurs von 71,79 auf Tradegate (08. Januar 2026, 21:32 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rio Tinto Aktie um +4,20 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +15,91 %.

Die Marktkapitalisierung von Rio Tinto bezifferte sich zuletzt auf 90,83 Mrd..

Rio Tinto zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,8369. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,6700 %.

Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 60,30GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 53,00GBP und das höchste Kursziel liegt bei 71,00GBP was eine Bandbreite von -26,62 %/-1,70 % bedeutet.