    Oppositionelle unter Freigelassenen in Venezuela

    • Freilassung prominenter Oppositioneller in Venezuela.
    • Juan Pablo Guanipa und Rocío San Miguel betroffen.
    • Geste der Regierung für Frieden, viele Gefangene entlassen.
    CARACAS (dpa-AFX) - Unter den Häftlingen, die die venezolanische Regierung freilässt, sind Medienberichten zufolge mehrere prominente Oppositionelle. Einer von ihnen sei Oppositionspolitiker Juan Pablo Guanipa, eine andere die Menschenrechtlerin Rocío San Miguel, berichtete unter anderem die Zeitung "El Nacional". Auch Rafael Tudares, der Schwiegersohn des Oppositionspolitikers Edmundo González Urrutia, sei unter ihnen.

    Die venezolanische Regierung hatte zuvor die Freilassung einer großen Zahl venezolanischer und ausländischer Gefangener angekündigt - allerdings keine Details genannt. Dies sei eine Geste "auf der Suche nach Frieden", sagte Parlamentspräsident Jorge Rodríguez. Die spanische Regierung teilte mit, dass fünf Spanier unter den Freigelassenen sind.

    Die venezolanische Menschenrechtsaktivistin und Mitbegründerin der NGO Gerechtigkeit, Begegnung und Vergebung, Martha Tineo, sagte in einem Interview, dass Gefangene aus dem Gefängnis El Helicoide entlassen würden. Die Haftanstalt gilt als die berüchtigtste des Landes. Dort sollen Agenten des Inlandsgeheimdienstes Sebin Oppositionelle und Regierungsgegner misshandelt und gefoltert haben./ppz/DP/nas





    dpa-AFX
