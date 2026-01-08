    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMondelez International Registered (A) AktievorwärtsNachrichten zu Mondelez International Registered (A)

    Mondelez International Registered (A) Aktie startet durch - 08.01.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Mondelez International Registered (A) Aktie bisher um +4,90 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Mondelez International Registered (A) Aktie.

    Foto: adobe.stock.com

    Mondelez International ist ein führender globaler Snackhersteller mit bekannten Marken wie Oreo und Milka, präsent in über 150 Ländern. Hauptkonkurrenten sind Nestlé und Mars. Starke Markenpräsenz und breites Produktportfolio sind ihre Alleinstellungsmerkmale.

    Mondelez International Registered (A) Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 08.01.2026

    Die Mondelez International Registered (A) Aktie konnte bisher um +4,90 % auf 46,34 zulegen. Das sind +2,17  mehr als am letzten Handelstag. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Mondelez International Registered (A) Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -2,28 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 46,34, mit einem Plus von +4,90 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

    Obwohl sich die Mondelez International Registered (A) Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -18,25 % hinnehmen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Mondelez International Registered (A) Aktie damit um -5,59 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,71 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Mondelez International Registered (A) -5,59 % verloren.

    Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,57 % geändert.

    Mondelez International Registered (A) Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -5,59 %
    1 Monat -6,71 %
    3 Monate -18,25 %
    1 Jahr -22,38 %

    Informationen zur Mondelez International Registered (A) Aktie

    Es gibt 1 Mrd. Mondelez International Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 59,88 Mrd.EUR € wert.

    Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 08.01.2026


    Top- und Flop-Aktien am 08.01.2026 im US Tech 100.

    Börsen Update USA - 08.01. - US Tech 100 schwach -0,79 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Mondelez International Registered (A) Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Mondelez International Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Mondelez International Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Mondelez International Registered (A)

    +4,70 %
    -5,59 %
    -6,71 %
    -18,25 %
    -22,38 %
    -31,03 %
    -7,01 %
    +17,08 %
    +180,83 %
    ISIN:US6092071058WKN:A1J4U0



