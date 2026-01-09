Grenke trifft Prognose – Steht die Aktie jetzt vor der Verdopplung?

Berenberg-Analyst Marius Fuhrberg sieht das Kursziel unverändert bei 29 Euro, das würde vom aktuellen Niveau fast eine Verdopplung der Aktie bedeuten. Zuletzt lief es für Anleger eher des Unternehmens aus Baden-Baden eher bescheiden. In den vergangenen 12 Monaten gab die Aktie rund 6 Prozent nach.

Der Leasingspezialist Grenke hat seine Prognose für das Neugeschäft 2025 punktgenau erreicht. Das Neuleasingvolumen summierte sich auf 3,3 Milliarden Euro und lag damit exakt in der Mitte der avisierten Spanne von 3,2 bis 3,4 Milliarden Euro. Für den Markt ist das ein wichtiges Signal, nachdem das Vertrauen der Investoren in den vergangenen Jahren gelitten hatte.

Getragen wurde das Wachstum im abgelaufenen Jahr vor allem von einer starken Entwicklung im Heimatmarkt. In der DACH-Region stieg das Neugeschäft um 13,7 Prozent auf gut 801 Millionen Euro und war damit der größte Wachstumstreiber. Auch Westeuropa entwickelte sich robust: Hier legte das Volumen um 8,5 Prozent auf rund 851 Millionen Euro zu.

Besonders dynamisch zeigten sich die sogenannten Zukunftsmärkte. In Regionen wie den USA und Kanada wuchs das Neugeschäft um mehr als 21 Prozent auf 236 Millionen Euro. Gegen den Trend entwickelte sich lediglich Nord- und Osteuropa mit einem Rückgang von 5 Prozent.

Bei der Profitabilität zeigte sich ein differenziertes Bild. Der Deckungsbeitrag lag im Gesamtjahr bei 16,7 Prozent und damit leicht unter dem Vorjahreswert, aber weiterhin über dem langfristigen Ziel von 16,5 Prozent. Im vierten Quartal fiel die Marge mit 15,7 Prozent niedriger aus. Gründe dafür waren das hohe Volumen zum Jahresende, der starke Anteil des margenärmeren DACH-Geschäfts sowie gestiegene Risikokosten. Positiv werten Analysten, dass grenke diese höheren Risiken zügig in der Preisgestaltung berücksichtigt hat.

An der Börse richtet sich der Blick nun klar nach vorn. Entscheidender als die Neugeschäftszahlen dürfte der Jahresbericht Mitte März 2026 werden. Zwar rechnen Marktbeobachter damit, dass Grenke eher das untere Ende der Gewinnprognose erreicht, zugleich könnten bestätigte Ziele und ein solider Ausblick für 2026 für eine positive Überraschung sorgen.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion



