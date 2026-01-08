Pimax Next-Gen Micro-OLED VR-Headsets feiern auf der CES 2026 ihr Debüt auf der Weltbühne

Die CES 2026 ist auch ein wichtiger Meilenstein für Pimax: Das Unternehmen feiert sein 11-jähriges Bestehen und nimmt zum 8. Mal an der CES teil. Während der gesamten Veranstaltung sind die Besucher eingeladen, praktische Vorführungen zu erleben, bei denen Headset-Technologie der nächsten Generation mit Bewegungsgeräten für Renn- und Flugsimulationen sowie immersiven VR-Systemen kombiniert wird. Zu den Partnern auf der Messe gehören DOF Reality, Trak Racer, Virtuix, FXG und EOZ VR, wobei während der viertägigen Veranstaltung weitere Partner vorgestellt werden.

LAS VEGAS, 8. Januar 2026 /PRNewswire/ -- uf der CES 2026 stellte Pimax der Öffentlichkeit seine nächste Generation von PCVR-Headsets vor und präsentierte neben dem Dream Air und Dream Air SE auch das endgültige Serienmodell des Crystal Super Micro-OLED. Diese drei Headsets markieren den neuesten Fortschritt von Pimax im Bereich der Micro-OLED-Displays und Pancake-Optiken und festigen die Führungsposition des Unternehmens im Bereich der VR-Technologie mit ultrahoher Auflösung und extrem großem Sichtfeld.

Das Dream Air stand im Mittelpunkt, sicherte sich den CES 2026 Picks Award von TechRadar Pro und erregte auch große Aufmerksamkeit von weltbekannten Medien und Kreativen wie Linus Sebastian (Linus Tech Tips), HardwareZone, Gizmodo, MoguraVR, Thrillseeker, The Virtual Reality Show, VoodooDE und anderen.

Die Zukunft von PCVR präsentieren

Die CES ist immer der Auftakt jedes Jahres, und Pimax präsentiert jedes Jahr seine neuesten Technologien – dieses Jahr ist das nicht anders. Das Crystal Super Micro-OLED und das Dream Air verfügen über denselben optischen Stack mit 4K-Micro-OLED-Panels von Sony pro Auge, kombiniert mit der ConcaveView-Linsentechnologie von Pimax. Der Dream Air SE ist die günstigere Version des Dream Air und verwendet ebenfalls ConcaveView-Linsen. Die CES ist die erste Veranstaltung, bei der ein weltweites Publikum Feedback zu diesen Headsets geben kann, das bisher durchweg positiv war.

Ein komplettes Virtual-Reality-Ökosystem auf der Messe

Durch die enge Zusammenarbeit mit branchenführenden Hardware-Partnern demonstriert Pimax, wie High-End-PCVR als Teil eines kompletten Ökosystems sein volles Potenzial entfalten kann. Die Besucher der CES können realistische Bewegungsrückmeldungen, präzise Steuerung und tiefgreifende immersive Umgebungen erleben, die von Pimax-Headsets in Renn-, Flug- und aktiven VR-Setups wie Laufbändern unterstützt werden.

Robin Weng, Gründer von Pimax, sagte:

„Die CES fühlt sich an wie eine Heimkehr. Mittlerweile ist es Tradition, jedes Jahr hier mit Tech-Medien, Content-Erstellern und Enthusiasten zu starten. Das gibt uns nicht nur Feedback zu unseren neuen Geräten, sondern auch Bestätigung und Sinn für unsere Arbeit, während wir weiter voranschreiten. Zusammen mit unseren VR-Partnern schaffen wir Erlebnisse, die sonst nirgendwo möglich sind."

