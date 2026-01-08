    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSony AktievorwärtsNachrichten zu Sony
    69 Aufrufe 69 0 Kommentare 0 Kommentare

    Pimax Next-Gen Micro-OLED VR-Headsets feiern auf der CES 2026 ihr Debüt auf der Weltbühne

    Pimax Next-Gen Micro-OLED VR-Headsets feiern auf der CES 2026 ihr Debüt auf der Weltbühne
    Foto: Andrej Sokolow - dpa

    LAS VEGAS, 8. Januar 2026 /PRNewswire/ -- uf der CES 2026 stellte Pimax der Öffentlichkeit seine nächste Generation von PCVR-Headsets vor und präsentierte neben dem Dream Air und Dream Air SE auch das endgültige Serienmodell des Crystal Super Micro-OLED. Diese drei Headsets markieren den neuesten Fortschritt von Pimax im Bereich der Micro-OLED-Displays und Pancake-Optiken und festigen die Führungsposition des Unternehmens im Bereich der VR-Technologie mit ultrahoher Auflösung und extrem großem Sichtfeld.

    Pimax CES2026

    Die CES 2026 ist auch ein wichtiger Meilenstein für Pimax: Das Unternehmen feiert sein 11-jähriges Bestehen und nimmt zum 8. Mal an der CES teil. Während der gesamten Veranstaltung sind die Besucher eingeladen, praktische Vorführungen zu erleben, bei denen Headset-Technologie der nächsten Generation mit Bewegungsgeräten für Renn- und Flugsimulationen sowie immersiven VR-Systemen kombiniert wird. Zu den Partnern auf der Messe gehören DOF Reality, Trak Racer, Virtuix, FXG und EOZ VR, wobei während der viertägigen Veranstaltung weitere Partner vorgestellt werden.

    Das Dream Air stand im Mittelpunkt, sicherte sich den CES 2026 Picks Award von TechRadar Pro und erregte auch große Aufmerksamkeit von weltbekannten Medien und Kreativen wie Linus Sebastian (Linus Tech Tips), HardwareZone, Gizmodo, MoguraVR, Thrillseeker, The Virtual Reality Show, VoodooDE und anderen.

    Die Zukunft von PCVR präsentieren

    Die CES ist immer der Auftakt jedes Jahres, und Pimax präsentiert jedes Jahr seine neuesten Technologien – dieses Jahr ist das nicht anders. Das Crystal Super Micro-OLED und das Dream Air verfügen über denselben optischen Stack mit 4K-Micro-OLED-Panels von Sony pro Auge, kombiniert mit der ConcaveView-Linsentechnologie von Pimax. Der Dream Air SE ist die günstigere Version des Dream Air und verwendet ebenfalls ConcaveView-Linsen. Die CES ist die erste Veranstaltung, bei der ein weltweites Publikum Feedback zu diesen Headsets geben kann, das bisher durchweg positiv war.

    Ein komplettes Virtual-Reality-Ökosystem auf der Messe

    Durch die enge Zusammenarbeit mit branchenführenden Hardware-Partnern demonstriert Pimax, wie High-End-PCVR als Teil eines kompletten Ökosystems sein volles Potenzial entfalten kann. Die Besucher der CES können realistische Bewegungsrückmeldungen, präzise Steuerung und tiefgreifende immersive Umgebungen erleben, die von Pimax-Headsets in Renn-, Flug- und aktiven VR-Setups wie Laufbändern unterstützt werden.

    Robin Weng, Gründer von Pimax, sagte:

    „Die CES fühlt sich an wie eine Heimkehr. Mittlerweile ist es Tradition, jedes Jahr hier mit Tech-Medien, Content-Erstellern und Enthusiasten zu starten. Das gibt uns nicht nur Feedback zu unseren neuen Geräten, sondern auch Bestätigung und Sinn für unsere Arbeit, während wir weiter voranschreiten. Zusammen mit unseren VR-Partnern schaffen wir Erlebnisse, die sonst nirgendwo möglich sind."

    Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2857429/Pimax_CES2026.jpg

     

    Cision View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/pimax-next-gen-micro-oled-vr-headsets-feiern-auf-der-ces-2026-ihr-debut-auf-der-weltbuhne-302656885.html



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    PR Newswire (dt.)
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Pimax Next-Gen Micro-OLED VR-Headsets feiern auf der CES 2026 ihr Debüt auf der Weltbühne LAS VEGAS, 8. Januar 2026 /PRNewswire/ - uf der CES 2026 stellte Pimax der Öffentlichkeit seine nächste Generation von PCVR-Headsets vor und präsentierte neben dem Dream Air und Dream Air SE auch das endgültige Serienmodell des Crystal Super …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     