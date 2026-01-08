    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsGeneral Motors AktievorwärtsNachrichten zu General Motors
    US-Autoriese General Motors schreibt Milliarden auf Elektroautos und China ab

    Für Sie zusammengefasst
    • GM schreibt 6 Milliarden Dollar auf Elektroautos ab.
    • Sonderkosten von 1,1 Milliarden für Umbau in China.
    • Nachfrage sinkt, Produktion auf Verbrenner umgestellt.
    DETROIT (dpa-AFX) - Der US-Autobauer General Motors (GM) muss wie sein Rivale Ford hohe Abschreibungen auf seine Elektroautos vornehmen. Diese kosteten den Konzern im vierten Quartal rund 6,0 Milliarden US-Dollar, hinzu kämen 1,1 Milliarden Dollar Sonderkosten für den Umbau in China, hieß es vom US-Autoprimus am Donnerstagabend in Detroit. Angesichts von auslaufenden Steueranreizen und den gelockerten Emissionsregeln in den USA habe GM in der Reaktion auf nachlassende Nachfrage seine Elektroautokapazitäten gesenkt, hieß es von den Amerikanern. Die GM-Aktie verlor nachbörslich knapp zwei Prozent.

    US-Präsident Donald Trump hatte eine Elektroautoprämie von 7.500 Dollar abgeschafft. Zudem werden vom Republikaner die Emissionsregeln für Autos entschärft. Im Zuge der Verkaufsflaute von Elektroautos hatte bereits Ford im Dezember eine Abschreibung in Höhe von 19,5 Milliarden Dollar angekündigt, der Großteil davon ebenfalls im vierten Quartal.

    Unter anderem sei die Fabrik in Orion (Michigan) von der Produktion von Elektroantrieben auf Verbrenner-SUVs und -Pickups umgestellt worden, hieß es von General Motors zur Begründung für die Abschreibungen. Bereits im dritten Quartal hatte GM 1,6 Milliarden Dollar in Nordamerika abgeschrieben. In China belasteten GM nun im vierten Quartal der Umbau des dortigen Gemeinschaftsunternehmens sowie Rechtsstreitigkeiten./men

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Ford Motor Aktie

    Die Ford Motor Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,76 % und einem Kurs von 12,33 auf Lang & Schwarz (08. Januar 2026, 22:53 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Ford Motor Aktie um +4,91 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,04 %.

    Die Marktkapitalisierung von Ford Motor bezifferte sich zuletzt auf 48,36 Mrd..

    Ford Motor zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,5000 %.

    Die letzten 1 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,0000USD.






