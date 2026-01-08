RBC stuft ING GROEP N.V. auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für ING vor Zahlen zum vierten Quartal 2025 auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Der Ausblick der Bank auf 2026 werde wohl denen der vergangenen Jahre ähneln, schrieb Anke Reingen in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. An ihren Schätzungen nahm die Expertin nur kleinere Änderungen vor./rob/bek/menVeröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2026 / 15:36 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2026 / 15:36 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ING Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,30 % und einem Kurs von 24,28EUR auf Lang & Schwarz (08. Januar 2026, 22:54 Uhr) gehandelt.



