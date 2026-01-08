    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Trump zu Abrüstungsvertrag

    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    'Wenn er ausläuft, läuft er aus'

    Für Sie zusammengefasst
    • Trump gelassen über Auslaufen des New Start Vertrags.
    • Neuer Vertrag soll China einbeziehen, sagt Trump.
    • Abrüstungsverhandlungen mit Russland und China laufen.
    Trump zu Abrüstungsvertrag - 'Wenn er ausläuft, läuft er aus'
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump gibt sich angesichts des baldigen Auslaufens des Abrüstungsvertrags New Start gelassen. "Wenn er ausläuft, läuft er aus", sagte er in einem Interview der "New York Times". Der 2010 zwischen den USA und Russland geschlossene Vertrag zur nuklearen Abrüstung läuft im kommenden Monat aus.

    "Wir werden einfach ein besseres Abkommen machen", sagte er. Laut der Zeitung beharrte Trump in dem Gespräch darauf, dass China in ein künftiges Abkommen einbezogen wird.

    Bereits im vergangenen Monat war Trump auf den Vertrag angesprochen worden. Auf den Hinweis eines Reporters, dass Russland erklärt habe, es sei unmöglich, den Abrüstungsvertrag rechtzeitig vor dessen Auslaufen neu auszuhandeln, antwortete er damals, ihm sei etwas anderes gesagt worden. Der Vertrag sieht eine Reduzierung der Atomsprengköpfe und der Trägersysteme vor und wurde 2021 letztmalig um fünf Jahre verlängert.

    Trump hatte im vergangenen Monat auch erklärt, mit China und Russland über atomare Abrüstung gesprochen zu haben. "Ich habe mit China darüber gesprochen. Ich habe mit Russland darüber gesprochen. Und ich denke, das wäre etwas, was wir gerne tun würden, und sie würden es auch gerne tun, und ich denke, Russland würde es gerne tun", sagte Trump bei einem Treffen im Weißen Haus. Konkreter wurde er allerdings nicht./fsp/DP/men






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Trump zu Abrüstungsvertrag 'Wenn er ausläuft, läuft er aus' US-Präsident Donald Trump gibt sich angesichts des baldigen Auslaufens des Abrüstungsvertrags New Start gelassen. "Wenn er ausläuft, läuft er aus", sagte er in einem Interview der "New York Times". Der 2010 zwischen den USA und Russland geschlossene …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     