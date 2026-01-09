Coinbase zündet Produkt-Feuerwerk – BofA sieht gewaltiges Kurspotenzial

Im Mittelpunkt steht der Anspruch, zur "Everything Exchange" zu werden. Auf einer Produktpräsentation am 17. Dezember stellte Coinbase erstmals konkrete Pläne für den Einstieg in den Aktien- und ETF-Handel sowie in Prognosemärkte vor. Künftig sollen Kunden Kryptowährungen, Aktien und ETFs in einem einzigen Wallet und Portfolio handeln können – provisionsfrei und mit Bruchstücken. Der Aktienhandel soll über eine regulierte Broker-Struktur laufen, langfristig sogar rund um die Uhr über Blockchain-Technologie.

Die Großbank Bank of America hebt die Aktie von Coinbase von Neutral auf Buy – und sieht trotz eines Kursrückgangs von rund 40 Prozent seit den Sommerhochs deutliches Aufholpotenzial. Der Grund: Unter der Oberfläche habe sich das Unternehmen strategisch neu positioniert, das Produktangebot spürbar beschleunigt und den adressierbaren Markt massiv ausgeweitet.

Ein weiterer Kurstreiber aus Sicht der Analysten ist der strategische Schwenk in Richtung DeFi-Infrastruktur. Mit "Base", einer eigenen Layer-2-Blockchain auf Ethereum, will Coinbase Transaktionen schneller und günstiger machen und Entwickler anziehen. Besonders brisant: Das Management prüft die Einführung eines nativen Tokens für Base. Ein solcher Schritt könnte nicht nur Anreize für Entwickler und Nutzer schaffen, sondern laut Bank of America auch Milliardenerlöse in die Kasse spülen.

Zusätzlich positioniert sich Coinbase mit "Coinbase Tokenize" als Vorreiter bei der Tokenisierung realer Vermögenswerte. Asset-Manager suchen zunehmend nach Wegen, Fonds und andere Anlageprodukte auf die Blockchain zu bringen – mit Vorteilen wie 24/7-Handel, sofortiger Abwicklung und geringeren Kosten. Coinbase kombiniert dabei Emission, Verwahrung und regulatorische Infrastruktur mit seinem bestehenden Kundenstamm.

Auch die Bewertung spricht aus Sicht der Bank für die Aktie. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt deutlich unter den Niveaus des Sommers, während die Short-Positionen stark gestiegen sind – ein mögliches Setup für eine Gegenbewegung. Das BofA-Kursziel von 340 US-Dollar bleibt bestehen und impliziert ein Aufwärtspotenzial von rund 38 Prozent.

Fazit der Analysten: Die globale Krypto-Adoption stehe noch am Anfang. Coinbase sei als marktführender, regulierter US-Anbieter der bevorzugte Partner für Banken, Broker und Vermögensverwalter – und damit langfristig ein zentraler Profiteur eines neuen, blockchainbasierten Finanzsystems.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion





