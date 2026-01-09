LIR Life engagiert Neuland Labs, um die Entwicklung zelldurchdringender Peptide für die transdermale GLP-1/GIP-Plattform voranzutreiben

Vancouver, Kanada – 8. Januar 2026 / IRW-Press / LIR Life Sciences Corp. (CSE: SKNY) (OTCPK:s BBCMF) (FWB: N790, WKN: A41QA9) („LIR“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine Dienstleistungsvereinbarung („F&E-Vereinbarung“) mit Neuland Laboratories Limited („Neuland Labs“), einer globalen Auftragsentwicklungs- und Auftragsherstellungsorganisation (CDMO), abgeschlossen hat, wonach Neuland Labs F&E-Dienstleistungen zur Prüfung und Weiterentwicklung neuartiger Peptidformulierungen erbringen wird, die der transdermalen GLP-1/GIP-Plattform von LIR zugrunde liegen.

Neuland Labs ist eine etablierte CDMO mit mehr als vier Jahrzehnten Erfahrung in der Entwicklung und Herstellung pharmazeutischer Wirkstoffe (Active Pharmaceutical Ingredients, API) und unterstützt globale Partner aus der Pharma- und Biotechnologiebranche. Neuland Labs hat ein spezialisiertes Peptidgeschäft aufgebaut, das kundenspezifische Peptidsynthesen vom Milligrammmaßstab bis hin zur Produktion im Multi-Kilogramm-Bereich anbietet, einschließlich sowohl kleiner Mengen für klinische Studien als auch vollständiger kommerzieller Herstellung. Die Peptidanlagen von Neuland arbeiten gemäß den aktuellen Guten Herstellungspraxen (cGMP) und verfügen über zahlreiche internationale behördliche Zulassungen, darunter von der U.S. Food and Drug Administration (FDA) und anderen führenden Aufsichtsbehörden, wodurch sich Neuland als verlässlicher langfristiger Partner für komplexe Peptidprogramme positioniert.[i]

Im Rahmen der F&E-Vereinbarung wird Neuland Labs zunächst neuartige CPPs entwickeln und testen, die anschließend sowohl für die Entwicklung neuartiger Peptidformulierungen als auch für pharmakokinetische (PK) und pharmakodynamische (PD) Studien eingesetzt werden sollen.[ii] Die F&E-Vereinbarung sieht weitere zukünftige Phasen der Leistungserbringung durch Neuland Labs vor, vorbehaltlich der Einigung der Parteien über die jeweiligen spezifischen kommerziellen Bedingungen. Eine weitere potenzielle Entwicklung, Skalierung und Ausweitung der Zusammenarbeit mit Neuland soll im Verlauf des Programms geprüft werden.