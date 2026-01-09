Die Regierung der Metropole Tokio startet die Website „GO TOKYO Gourmet", um Tokios vielfältige kulinarische Attraktionen in Japan sowie im Ausland zu präsentieren.

TOKIO, 9. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Die Regierung der Metropole Tokio hat die Website „GO TOKYO Gourmet" gestartet, um Tokios vielfältige kulinarische Attraktionen in Japan sowie im Ausland zu präsentieren.

„GO TOKYO Gourmet"-Website: https://www.gourmet.gotokyo.org/index.html

Die Website bietet Artikel und Videos über Tokios vielfältiges kulinarisches Angebot und die Tiefe seiner Esskultur. Die Regierung der Metropole Tokio hofft, dass die Website das Interesse der Besucher an Tokios kulinarischer Vielfalt vertieft und sie dazu ermutigt, die japanische Hauptstadt zu besuchen und ihre abwechslungsreiche Küche aus erster Hand zu erleben.

Foto1:

https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M108932/202512241693/_prw_PI6fl_t11cmtRo.png

Tokios kulinarische Anziehungskraft liegt in seiner Vielfalt: Sie reicht von traditionellen Gerichten, die seit der Edo-Zeit (*) überliefert sind (die Edo-Zeit dauerte rund 260 Jahre ab 1603), wie „Sushi" (mit rohem Fisch belegter Essigreis) und „Tempura" (frittierte Meeresfrüchte), bis hin zu Küche aus aller Welt, regionalen Zutaten aus Tokios natürlicher Umgebung sowie hochwertigen Restaurants, in denen renommierte Köche aus Japan und dem Ausland ihr Können zeigen.

Die Website bietet nicht nur Gourmetinformationen, sondern beleuchtet auch die Tiefe von Tokios Esskultur, darunter ihre Geschichte und Traditionen, die bis in die Edo-Zeit zurückreichen, ihre Entwicklung bis in die Gegenwart, die Ideen und den Einfallsreichtum der kulinarischen Fachleute der Hauptstadt, die Alltagsküche der Einwohner Tokios sowie die Zukunft von Tokios Ernährung, einschließlich Nachhaltigkeit und Vielfalt.

Die Website veröffentlicht außerdem Informationen dazu, wie man japanisches Essen genießt, über besondere japanische Serviceangebote und Umgangsformen, über kulinarische Veranstaltungen in Tokio sowie über Websites zur Restaurantreservierung in der Hauptstadt (einschließlich Reservierungsportalen mit veganen und Halal-Optionen).

(*) Edo, der frühere Name Tokios, entwickelte sich in den frühen 1700er Jahren zu einer riesigen Stadt mit einer geschätzten Bevölkerung von einer Million; in dieser Zeit entwickelten sich auch Küche und Kultur weiter.

Informationen zum Inhalt der Website

– „Menschen", die Tokios kulinarische Vorzüge bewerben

Zu Tokio-Tourismusbotschaftern ernannte Köche, in Tokio tätige Küchenchefs, Ernährungsexperten sowie weitere führende Persönlichkeiten aus verschiedenen kulinarischen Bereichen teilen ihre Perspektiven, um die Tiefe von Tokios Esskultur zu erkunden und sichtbar zu machen.