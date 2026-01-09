    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsStandard Lithium AktievorwärtsNachrichten zu Standard Lithium
    Trump will über 1.500 Mrd. USD ins Militär stecken! Chance für Rheinmetall und Graphano Energy!? VORSICHT bei Standard Lithium!

    Paukenschlag am Mittwoch! US-Präsident Donald Trump will die Militärausgaben auf 1,5 Billionen USD pro Jahr erhöhen. Bereits im laufenden Jahr stecken die USA mit 901 Mrd. USD so viel wie kein anderes Land in ihr Militär. Neben den …

    Foto: esg-aktien.de
    Paukenschlag am Mittwoch! US-Präsident Donald Trump will die Militärausgaben auf 1,5 Billionen USD pro Jahr erhöhen. Bereits im laufenden Jahr stecken die USA mit 901 Mrd. USD so viel wie kein anderes Land in ihr Militär. Neben den US-Rüstungskonzernen könnte es auch andere Gewinner geben. Beispielsweise Graphano Energy. Das Unternehmen erschließt ein Grafitvorkommen in Kanada. Grafit wird als kritischer Input für die militärische Lieferkette gesehen. Auch Deutschlands größter Rüstungskonzern Rheinmetall kann auf Wachstum in den USA hoffen. Lithium-Hersteller werden bereits von der US-Regierung gefördert. Davon profitiert Standard Lithium. Doch Fitch zweifelt an den Markterwartungen.

    Verfasst von ESG Aktien
