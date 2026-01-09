Veeva stellt eine Umweltüberwachungslösung zur Modernisierung der Qualitätskontrolle in der Fertigung vor

BARCELONA, Spanien, 9. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Veeva Systems (NYSE: VEEV) kündigte heute eine neue Lösung zur Umweltüberwachung (EM) an, um die Qualitätskontrolle (QC) in der Produktion zu verbessern. Veeva Environmental Monitoring ist eine cloudbasierte Anwendung, die mit Veeva LIMS vereinheitlicht ist. Damit können Labore und Produktionsstätten Umweltproben planen, sammeln und analysieren, um die Einhaltung der GMP- und internen Sterilitätsstandards sicherzustellen.

Die erweiterten QC-Lösungen von Veeva für die Fertigung automatisieren die Sammlung und Analyse von Umweltproben

Als Teil von Veeva Quality Cloud lässt sich Veeva Environmental Monitoring nahtlos in die Veeva-Qualitätsanwendungen integrieren, um Datensilos und papierbasierte Prozesse zu beseitigen, die die Batch-Freigabe verlangsamen. Mit Unified QC können Benutzer automatisch Qualitätsereignisse in Veeva QMS initiieren, Verfahren aus Veeva QualityDocsabrufen und wichtige Umgebungsüberwachungsdaten in Veeva Batch Release veröffentlichen, um den Batch-Freigabeprozess zu optimieren.

„Mit Veeva Environmental Monitoring bauen wir unser langfristiges Engagement für die Optimierung und Modernisierung von Qualität und Fertigung weiter aus", erklärte Mike Jovanis, Präsident von Veeva Quality Cloud. „Durch die kontinuierliche Entfernung veralteter Technologien können wir einen nahtlosen Prozess über Qualitätskontrolle, Mikrolabore und Chargenfreigabe hinweg ermöglichen."

Die Verfügbarkeit von Veeva Environmental Monitoring ist für Dezember 2026 geplant. Weitere Informationen zu den Innovationen von Veeva für das Fertigungslabor finden Sie unter veeva.com/eu/LIMS.

Informationen zu Veeva Systems

Veeva bietet die Branchen-Cloud für Life Sciences mit Software, Daten und Unternehmensberatung. Veeva steht für Innovation, Produktexzellenz sowie Kundenerfolg und betreut mehr als 1500 Kunden, von den weltweit größten biopharmazeutischen Unternehmen bis hin zu aufstrebenden Biotech-Firmen. Als Public Benefit Corporation ist Veeva bestrebt, die Interessen aller Interessengruppen, einschließlich der Kundschaft, der Beschäftigten, der Aktionäre und der Branchen, in denen das Unternehmen tätig ist, in Einklang zu bringen. Weitere Informationen finden Sie auf veeva.com/eu.

Zukunftsgerichtete Aussagen von Veeva

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen zu den Produkten und Dienstleistungen von Veeva sowie den erwarteten Ergebnissen oder Vorteilen aus der Nutzung unserer Produkte und Dienstleistungen. Diese Aussagen beruhen auf unseren derzeitigen Erwartungen. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den in dieser Pressemitteilung getätigten Angaben abweichen und wir sind nicht verpflichtet, solche Aussagen zu aktualisieren. Es gibt zahlreiche Risiken, die sich negativ auf unsere Ergebnisse auswirken können, einschließlich der Risiken und Ungewissheiten, die in unserem Formular 10-Q für den Zeitraum bis zum 31. Oktober 2025 offengelegt sind, das Sie hier finden (eine Zusammenfassung der Risiken, die sich auf unser Geschäft auswirken können, finden Sie auf den Seiten 33 und 34), sowie in unseren nachfolgenden SEC-Unterlagen, die Sie unter sec.gov einsehen können.



Kontakt:

Jeremy Whittaker

Veeva Systems

+49-695-095-5486

jeremy.whittaker@veeva.com

