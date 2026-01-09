Kupfer-Monster voraus? Rio Tinto prüft Glencore-Deal – Deadline naht!

Die Börse reagierte umgehend. Glencore-Aktien legten in New York zeitweise um 8,8 Prozent zu, während Rio Tinto in Sydney bis zu 6,6 Prozent verlor. Anleger fragen sich nun: Wird daraus der größte Deal der Branchengeschichte – oder scheitert auch dieser Anlauf?

Sobald zwei Schwergewichte der Rohstoffbranche wieder miteinander sprechen, schlägt der Markt Alarm: Rio Tinto und Glencore haben gegenüber Bloomberg Gespräche über einen möglichen Zusammenschluss bestätigt. Damit steht plötzlich ein Bergbau-Gigant mit einem Börsenwert von mehr als 200 Milliarden US-Dollar im Raum.

Der Effekt wäre enorm: Ein Kombi-Konzern würde zum neuen Branchenprimus aufsteigen und BHP die Krone streitig machen. Dies käme genau in dem Moment, in dem Kupfer immer gefragter wird. Es ist zentral für die Energiewende, Rechenzentren und steigende Rüstungsausgaben. Tatsächlich notierte Kupfer zuletzt nahe seines Rekordstands von über 13.000 US-Dollar je Tonne.

Für Rio Tinto wäre Glencore ein Sprungbrett: mehr Kupferproduktion und ein Fuß in der Tür bei Collahuasi in Chile, einer der begehrtesten Lagerstätten weltweit. Glencore hat seine Kupfer-Story zuletzt lautstark betont und will in den nächsten Jahren deutlich wachsen.

Doch in dieser Geschichte steckt der größte Stolperstein: Glencore ist zugleich ein Schwergewicht im Kohlegeschäft – genau das Geschäft, aus dem Rio Tinto früher ausgestiegen ist. Hinzu kommen zwei Kulturen, die kaum unterschiedlicher sein könnten. Und: Bereits 2024 gab es Gespräche, die am Preis scheiterten.

Brisantes Detail: Rio-Chef Simon Trott hatte erst kürzlich angekündigt, Kosten zu drücken und Assets zu verkaufen, um den Konzern schlanker zu machen und stärker auf Eisenerz und Kupfer zu fokussieren. Ein Mega-Kauf wäre somit sein erster Härtetest – und die Börse mag keine Unklarheiten.

Der Countdown läuft bereits: Nach britischen Übernahmeregeln muss Rio bis zum 5. Februar entscheiden, ob ein offizielles Angebot kommt – sonst wäre für sechs Monate Ruhe. Das heißt übersetzt: In wenigen Wochen könnte aus dem Flirt der Deal des Jahrzehnts werden. Oder die Rohstoff-Bombe wird wieder einmal entschärft.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



