Alibaba-Aktie hebt ab: Hoffnung auf Nvidia-Chips beflügelt China-Techs

Auch andere chinesische Technologiewerte profitierten von der Nachricht. Die Titel von Kuaishou Technology und JD.com legten ebenfalls um mehr als 4 Prozent zu. Anleger setzen darauf, dass chinesische KI-Anbieter künftig wieder besseren Zugang zu leistungsfähiger Hardware erhalten.

Die Aktie der Alibaba Group Holding hat am Freitag in Hongkong kräftig zugelegt. Auslöser ist die Aussicht, dass China noch in diesem Quartal ausgewählte Importe von KI-Chips des US-Konzerns Nvidia genehmigen könnte. Konkret geht es um den H200-Prozessor, ein älteres Modell, das nach Einschätzung der US-Regierung exportfähig ist. Die Alibaba-Papiere stiegen zeitweise um bis zu 4,8 Prozent – der stärkste Tagesgewinn seit Ende November.

Marktbeobachter sehen darin einen strategischen Vorteil für Alibaba. Der Konzern gilt als größter Investor unter Chinas Tech-Giganten, wenn es um den Ausbau KI-gestützter Geschäftsmodelle geht. Vor allem das Cloud-Segment dürfte von einer verlässlichen Versorgung mit spezialisierten Prozessoren profitieren. Leistungsfähige Chips sind entscheidend, um große Sprachmodelle zu trainieren und zu betreiben – ein zentraler Faktor im Wettbewerb mit US-Anbietern wie OpenAI.

Hintergrund ist die US-Exportpolitik: Während modernste KI-Chips aus Gründen der nationalen Sicherheit nicht nach China geliefert werden dürfen, hat die Regierung unter Donald Trump klargestellt, dass der H200 nicht unter die schärfsten Beschränkungen fällt. Das eröffnet chinesischen Unternehmen zumindest begrenzte Spielräume.

Für Alibaba kommt die Entwicklung zur rechten Zeit. Die Aktie hatte seit ihrem Hoch Anfang Oktober mehr als 20 Prozent verloren – belastet durch Sorgen um das Kerngeschäft im Onlinehandel und strengere Vorgaben Pekings für Livestreaming-Aktivitäten. Berichten zufolge hat Alibaba Nvidia bereits signalisiert, Interesse an mehr als 200.000 H200-Chips zu haben. Sollte es tatsächlich zu einer Freigabe kommen, könnte das dem Konzern neuen Rückenwind geben – und die jüngste Kurserholung stützen.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



