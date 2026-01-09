    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAlibaba Group AktievorwärtsNachrichten zu Alibaba Group

    China-Tech im Aufwind

    2005 Aufrufe 2005 0 Kommentare 0 Kommentare

    Alibaba-Aktie hebt ab: Hoffnung auf Nvidia-Chips beflügelt China-Techs

    Die Alibaba-Aktie legt kräftig zu: Die Aussicht auf genehmigte Nvidia-H200-Chips für China weckt neue KI-Hoffnungen und gibt vor allem dem Cloud-Geschäft Rückenwind.

    Für Sie zusammengefasst
    • Alibaba-Aktie steigt stark durch Nvidia-H200-Chips.
    • Chinesische KI-Anbieter erwarten besseren Hardware-Zugang.
    • H200-Chips könnten Cloud-Geschäft von Alibaba stärken.
    • Report: Gold & Silber auf Rekordjagd
    China-Tech im Aufwind - Alibaba-Aktie hebt ab: Hoffnung auf Nvidia-Chips beflügelt China-Techs
    Foto: Arman Onal - Anadolu

    Die Aktie der Alibaba Group Holding hat am Freitag in Hongkong kräftig zugelegt. Auslöser ist die Aussicht, dass China noch in diesem Quartal ausgewählte Importe von KI-Chips des US-Konzerns Nvidia genehmigen könnte. Konkret geht es um den H200-Prozessor, ein älteres Modell, das nach Einschätzung der US-Regierung exportfähig ist. Die Alibaba-Papiere stiegen zeitweise um bis zu 4,8 Prozent – der stärkste Tagesgewinn seit Ende November.

    Auch andere chinesische Technologiewerte profitierten von der Nachricht. Die Titel von Kuaishou Technology und JD.com legten ebenfalls um mehr als 4 Prozent zu. Anleger setzen darauf, dass chinesische KI-Anbieter künftig wieder besseren Zugang zu leistungsfähiger Hardware erhalten.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Nvidia Corporation!
    Short
    200,81€
    Basispreis
    1,41
    Ask
    × 11,35
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    169,22€
    Basispreis
    1,42
    Ask
    × 11,11
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Marktbeobachter sehen darin einen strategischen Vorteil für Alibaba. Der Konzern gilt als größter Investor unter Chinas Tech-Giganten, wenn es um den Ausbau KI-gestützter Geschäftsmodelle geht. Vor allem das Cloud-Segment dürfte von einer verlässlichen Versorgung mit spezialisierten Prozessoren profitieren. Leistungsfähige Chips sind entscheidend, um große Sprachmodelle zu trainieren und zu betreiben – ein zentraler Faktor im Wettbewerb mit US-Anbietern wie OpenAI.

    Hintergrund ist die US-Exportpolitik: Während modernste KI-Chips aus Gründen der nationalen Sicherheit nicht nach China geliefert werden dürfen, hat die Regierung unter Donald Trump klargestellt, dass der H200 nicht unter die schärfsten Beschränkungen fällt. Das eröffnet chinesischen Unternehmen zumindest begrenzte Spielräume.

    Für Alibaba kommt die Entwicklung zur rechten Zeit. Die Aktie hatte seit ihrem Hoch Anfang Oktober mehr als 20 Prozent verloren – belastet durch Sorgen um das Kerngeschäft im Onlinehandel und strengere Vorgaben Pekings für Livestreaming-Aktivitäten. Berichten zufolge hat Alibaba Nvidia bereits signalisiert, Interesse an mehr als 200.000 H200-Chips zu haben. Sollte es tatsächlich zu einer Freigabe kommen, könnte das dem Konzern neuen Rückenwind geben – und die jüngste Kurserholung stützen.

    Alibaba Group

    -2,87 %
    0,00 %
    -2,84 %
    -16,88 %
    +60,89 %
    +23,81 %
    -31,58 %
    +101,24 %
    +76,92 %
    ISIN:US01609W1027WKN:A117ME

    Keine Lust auf hohe Order- und Depotgebühren? Dann schnell zu SMARTBROKER+ wechseln: Alle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*. 
    *ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen


    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



    Reports
    Renditeturbo 2026 - 5 Aktien mit Potenzial
    Diese 5 Aktien könnten überraschen!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
    4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    China-Tech im Aufwind Alibaba-Aktie hebt ab: Hoffnung auf Nvidia-Chips beflügelt China-Techs Die Alibaba-Aktie legt kräftig zu: Die Aussicht auf genehmigte Nvidia-H200-Chips für China weckt neue KI-Hoffnungen und gibt vor allem dem Cloud-Geschäft Rückenwind.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     