Verdi droht mit Warnstreiks bei Autobahn GmbH

BERLIN (dpa-AFX) - Auf Autofahrer kommen nach einer ergebnislosen ersten Tarifrunde bei der Autobahn GmbH des Bundes Warnstreiks zu. Verdi-Gewerkschaftssekretär Martin Krupp sagte der Deutschen Presse-Agentur, man setze darauf, "dass der Arbeitgeber die zweite Runde Anfang Februar ernst nimmt und ein konkretes Angebot zum Entgelt vorlegt". Und weiter: "Bis dahin werden wir den Forderungen offenbar Nachdruck verleihen müssen." Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur sind damit Warnstreiks gemeint.

Über die Gespräche am Donnerstag sagte Krupp, man habe die Verhandlungen vorzeitig beendet, "weil der Arbeitgeber nicht bereit war - trotz geduldigem Nachfragen - ein konkretes Angebot zur Entgelthöhe vorzulegen". Das sei "mehr als bedauerlich". Verdi fordert - ebenso wie der dbb beamtenbund - sieben Prozent mehr Lohn bei einem Mindestbetrag von 300 Euro. "Auf diese klare Forderung erwarten wir keine Handvoll bunter Nebelkerzen, sondern eine ebenso klare Antwort in Zahlen", so Krupp.