    Tennet

    Elbquerung von Stromtrasse Suedlink im Zeitplan

    Für Sie zusammengefasst
    • Bau der Elbquerung für Suedlink im Zeitplan.
    • 3.000 Meter Tunnel bereits fertiggestellt.
    • Fertigstellung der Trasse für 2027 geplant.
    Tennet - Elbquerung von Stromtrasse Suedlink im Zeitplan
    Foto: Siarhei - 356130783

    WEWELSFLETH (dpa-AFX) - Ungefähr ein Jahr nach Beginn der Bohrungen befindet sich der Bau der unterirdischen Elbquerung für die Stromtrasse Suedlink laut Netzbetreiber Tennet im Zeitplan. "Wir haben Ende letzten Jahres das Bergfest gefeiert und mittlerweile mehr als 3.000 Meter fertiggestellt", sagte eine Tennet-Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur.

    Tennet lässt den rund 5,2 Kilometer langen Tunnel zwischen Wewelsfleth in Schleswig-Holstein und Wischhafen in Niedersachsen errichten. Die Elbquerung bezeichnete das Unternehmen aus Bayreuth, das zu einer niederländischen Gruppe gehört, als besonders anspruchsvolle Teilstrecke.

    Der unter der Elbe verlaufende Abschnitt von Suedlink solle unverändert 2027 fertiggestellt werden, sagte die Unternehmenssprecherin. Geplant ist, dass Suedlink Gleichstrom über rund 700 Kilometer zwischen dem Norden und dem Süden Deutschlands transportiert. Nach früherer Mitteilung ist die gesamte Fertigstellung von Suedlink Ende 2028 geplant gewesen.

    Nach Angaben von Tennet begannen die eigentlichen Tunnelbohrungen Anfang 2025. Ursprünglich hatte es in einer Mitteilung geheißen, dass die Bohrungen schon sukzessive im Dezember 2024 anlaufen sollten./lkm/DP/zb






    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
