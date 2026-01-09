Elbquerung von Stromtrasse Suedlink im Zeitplan

WEWELSFLETH (dpa-AFX) - Ungefähr ein Jahr nach Beginn der Bohrungen befindet sich der Bau der unterirdischen Elbquerung für die Stromtrasse Suedlink laut Netzbetreiber Tennet im Zeitplan. "Wir haben Ende letzten Jahres das Bergfest gefeiert und mittlerweile mehr als 3.000 Meter fertiggestellt", sagte eine Tennet-Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur.

Tennet lässt den rund 5,2 Kilometer langen Tunnel zwischen Wewelsfleth in Schleswig-Holstein und Wischhafen in Niedersachsen errichten. Die Elbquerung bezeichnete das Unternehmen aus Bayreuth, das zu einer niederländischen Gruppe gehört, als besonders anspruchsvolle Teilstrecke.