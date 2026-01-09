Lula stoppt Strafmilderung für Bolsonaro nach Putschversuch

BRASÍLIA (dpa-AFX) - Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula da Silva hat ein Gesetz zur Haftverkürzung für den verurteilten Ex-Präsidenten Jair Bolsonaro per Veto gestoppt. "Die Demokratie ist keine unerschütterliche Errungenschaft", sagte Lula am dritten Jahrestag des Sturms auf die Regierungsgebäude in Brasília am 8. Januar 2023. Sie müsse "Tag für Tag mit Zähnen und Klauen verteidigt werden", sagte er weiter.

Das Gesetz, das eine Reduzierung der Strafen von verurteilten Beteiligten an den Ausschreitungen vorsah, war im Dezember von Abgeordnetenkammer und Senat verabschiedet worden. Lula hatte da bereits sein Veto angekündigt. Allerdings kann der Kongress dieses mit einer Mehrheitsentscheidung wieder aufheben.