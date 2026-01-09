    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTaiwan Semiconductor Manufacturing AktievorwärtsNachrichten zu Taiwan Semiconductor Manufacturing

    Chipindustrie & KI

    TSMC schlägt die Erwartungen – und facht die KI-Hoffnung für 2026 neu an

    TSMC überrascht mit mehr Umsatz als erwartet – ein starkes Signal für die KI-Nachfrage 2026. Doch wächst der Rechenzentrums-Boom schneller als die Nutzung? Anleger fürchten noch immer eine KI-Blase.

    • TSMC übertrifft Umsatzprognosen, KI-Nachfrage stark.
    • Anleger besorgt über mögliche KI-Blase am Markt.
    • Starke Verkäufe des iPhone 17 stärken TSMC weiter.
    Foto: David Chang/EPA/dpa

    Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC), der wichtigste Auftragsfertiger für High-End-Chips und zentraler Partner von Nvidia, hat mit seinen Quartalsumsätzen positiv überrascht. Nach Berechnungen auf Basis der monatlichen Meldungen stiegen die Erlöse im Dezember-Quartal um rund 20 Prozent auf etwa 1,05 Billionen Neuen Taiwan-Dollar (umgerechnet 33,1 Milliarden US-Dollar). Analysten hatten im Durchschnitt nur mit rund 1,02 Billionen Neuen Taiwan-Dollar gerechnet.

    Für Anleger ist das ein wichtiges Signal: Trotz wachsender Sorgen vor einer Überhitzung im KI-Sektor scheint die Nachfrage nach Hardware für Rechenzentren weiter robust zu sein. Rückenwind kommt vor allem aus dem Data-Center-Geschäft, in dem leistungsfähige Chips für das Training und die Anwendung von KI gefragt sind. Nvidia-Manager zeigten sich in dieser Woche entsprechend zuversichtlich für die weitere Umsatzentwicklung und widersprachen damit der Befürchtung, dass der Ausbau der Infrastruktur schneller wächst als die tatsächliche Nutzung von KI.

    TSMC profitiert dabei doppelt: einerseits von seiner Schlüsselrolle bei der Produktion modernster KI-Beschleuniger und andererseits von großen Smartphone-Kunden wie Apple. Zusätzliche Impulse könnten zuletzt auch die starken Verkäufe des im September gestarteten iPhone 17 gegeben haben.

    Gleichzeitig bleibt das Thema "KI-Blase" an der Wall Street präsent. Tech-Schwergewichte von Microsoft bis Meta investieren gemeinsam mehr als eine Billion US-Dollar in Rechenzentren, um sich Kapazitäten für die nächste KI-Welle zu sichern. Kritiker warnen jedoch, dass am Ende zu viel Kapazität aufgebaut wird, und verweisen dabei auch auf Kreisläufe, in denen Investitionen und Ausgaben zwischen wenigen großen KI-Akteuren hin- und herfließen.

    TSMC wird in der kommenden Woche die vollständigen Quartalszahlen vorlegen, inklusive eines Ausblicks auf die Investitionen für 2026: Für 2025 hatte der Konzern bereits 40 bis 42 Milliarden US-Dollar für den Ausbau und die Modernisierung eingeplant. Mehrere Banken, darunter JPMorgan, haben ihre Kursziele seit Jahresbeginn angehoben, da sie ein kräftiges Wachstum und eine steigende Profitabilität erwarten.

    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    Ferdinand Hammer
