Jeder vierte Mittelständler erwägt Schließung

Frankfurt am Main (dts Nachrichtenagentur) - Jedes vierte mittelständische Unternehmen erwägt, nach dem Ausscheiden der jetzigen Senior-Generation zu schließen. Das geht aus einer aktuellen Sonderauswertung des KfW-Mittelstandspanels hervor, über die die Zeitungen der Funke-Mediengruppe berichten.



Von den Unternehmern, die ihren Rückzug aus der Firma bis Ende 2029 planen, streben demnach 569.000 keine Fortführung des Unternehmens an. Das entspricht jährlich rund 114.000 Geschäftsaufgaben. Demgegenüber planen 545.000 mittelständische Unternehmen bis 2029 eine Nachfolgeregelung, was etwa 109.000 Unternehmen im Jahr entspricht.





Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte VIB Vermögen AG- eine aussichtsreiche Anlage VIB Vermoegen 0,00 % Aktie 3 Aufrufe heute Kampfkater1969 gestern 13:01

Als Hauptgrund für Schließungspläne nennen die Unternehmenslenker ihr Alter: Im Jahr 2025 waren 57 Prozent der mittelständischen Unternehmerschaft 55 Jahre oder älter. Vor 20 Jahren waren es lediglich 20 Prozent. Zugleich nennen 47 Prozent der Befragten mit Stilllegungsplänen als Grund, dass es in ihrer Familie kein Interesse an einer Fortführung, etwa durch die Kinder, gebe. Außerdem nennen 42 Prozent zu viel Bürokratie als einen Grund, wieso sie die Schließung planen. Das sind zwölf Prozentpunkte mehr als im Vorjahr und so viele wie noch nie.Von den Inhabern, die eine Nachfolge planen, erwägen 42 Prozent einen externen Verkauf. Wer innerhalb der nächsten fünf Jahre eine Nachfolge plant, will laut Studie im Durchschnitt einen Verkaufspreis von 499.000 Euro erzielen. Vor sechs Jahren waren es noch 372.000 Euro. Preisbereinigt entspricht das einem Plus von rund 9,5 Prozent."Deutschlands Wirtschaft kämpft um seine internationale Wettbewerbsfähigkeit", sagte Dirk Schumacher, Chefvolkswirt der KfW, den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. "Die mittelständischen Unternehmen sind bekanntermaßen das Rückgrat der deutschen Wirtschaft." Es sei essenziell, das Fortbestehen möglichst vieler mittelständischer Unternehmen zu sichern. "Wir brauchen daher nachhaltig mehr Gründungsbereitschaft in Deutschland", sagte Schumacher. Der Bürokratieabbau sei dabei ein Baustein, der zu mehr Gründungen führen könne. "Es ist erwiesen, dass Firmenlenker, die bereits einen Nachfolger gefunden haben, wieder stärker in ihre Unternehmen investieren", so Schumacher. "Die Lösung der Nachfolgeproblematik ist daher auch entscheidend, um die Investitionen im Mittelstand anzukurbeln."An der Befragung, die von KfW Research zwischen Mitte Februar und Juni 2025 durchgeführt wurde, nahmen mehr als 13.000 mittelständische Unternehmen teil.