Ruhestand der Inhaber
Jeder vierte Mittelständler erwägt Schließung
Von den Unternehmern, die ihren Rückzug aus der Firma bis Ende 2029 planen, streben demnach 569.000 keine Fortführung des Unternehmens an. Das entspricht jährlich rund 114.000 Geschäftsaufgaben. Demgegenüber planen 545.000 mittelständische Unternehmen bis 2029 eine Nachfolgeregelung, was etwa 109.000 Unternehmen im Jahr entspricht.
Von den Inhabern, die eine Nachfolge planen, erwägen 42 Prozent einen externen Verkauf. Wer innerhalb der nächsten fünf Jahre eine Nachfolge plant, will laut Studie im Durchschnitt einen Verkaufspreis von 499.000 Euro erzielen. Vor sechs Jahren waren es noch 372.000 Euro. Preisbereinigt entspricht das einem Plus von rund 9,5 Prozent.
"Deutschlands Wirtschaft kämpft um seine internationale Wettbewerbsfähigkeit", sagte Dirk Schumacher, Chefvolkswirt der KfW, den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. "Die mittelständischen Unternehmen sind bekanntermaßen das Rückgrat der deutschen Wirtschaft." Es sei essenziell, das Fortbestehen möglichst vieler mittelständischer Unternehmen zu sichern. "Wir brauchen daher nachhaltig mehr Gründungsbereitschaft in Deutschland", sagte Schumacher. Der Bürokratieabbau sei dabei ein Baustein, der zu mehr Gründungen führen könne. "Es ist erwiesen, dass Firmenlenker, die bereits einen Nachfolger gefunden haben, wieder stärker in ihre Unternehmen investieren", so Schumacher. "Die Lösung der Nachfolgeproblematik ist daher auch entscheidend, um die Investitionen im Mittelstand anzukurbeln."
An der Befragung, die von KfW Research zwischen Mitte Februar und Juni 2025 durchgeführt wurde, nahmen mehr als 13.000 mittelständische Unternehmen teil.
Hat von euch schonmal jemand in den Prüfbericht geschaut ?
Frage1 wurde von der KI offensichtlich falsch beantwortet. "Netto" in einem GAV bezeichnet den Betrag nach Abzug der (ev. fiktiven) Körperschaftsteuer, aber sicher nicht nach Abzug der individuellen Kapitalertragsteuer des Anlegers. Das Unternehmen kennt nämlich nicht die Steuerbelastung einzelner Anleger, somit nicht, was ihnen "netto" zufließt. Diese individuelle Steuer kann für deutsche Steuerzahler zwischen dem Maximum 25 % Abgeltungsteuer + Soli + Kirchensteuer und Null liegen. Z.b. wegen Sparerfreibetrag oder NV Bescheinigung oder Günstigerprüfung bei der Steuererklärung. Auch bei Halten der Aktien in einer GmbH oder Anlegern mit Steuersitz im Ausland gelten natürlich andere Steuersätze.
Im Fall der VIB/Branicks als steuerliche Einheit, die mit Inkrafttreten des Beherrschungsvertrags beginnt (zumindest dann wenn gleichzeitig ein solcher Vertrag zwischen Branicks und dem Vertragspartner der VIB -der DIC irgendwas KGaA geschlossen wird, wie von Branicks angekündigt) halte ich es für sehr zweifelhaft, dass die Branicks in nächster Zeit Körperschaftsteuer bezahlt, denn in ihrem Einzelabschluss konnte der Bilanzverlust 2024 von über 20 Mio nur durch eine Entnahme aus der Kapitalrücklage ausgeglichen werden. Ich gehe davon aus, dass die Branicks über beachtliche Verlustvorträge verfügt, die sie beim Beherrschungsvertrag für mehrere Jahre steuersparend einsetzen kann.