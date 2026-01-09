TeamViewer erfüllt Topline-Prognose 2025 – Das steckt dahinter!
TeamViewer bestätigt seine Ziele für 2025: Umsatz und ARR wachsen moderat, das Enterprise-Segment legt kräftig zu, die EBITDA-Marge bleibt stabil hoch.
Foto: Stefan Puchner - dpa
- TeamViewer hat die pro-forma Topline-Prognose für das Geschäftsjahr 2025 erfüllt.
- Der Umsatz im Geschäftsjahr 2025 beträgt ca. 767 Mio. EUR, was einem währungsbereinigten Wachstum von +5% im Vergleich zum Vorjahr entspricht.
- Der Annual Recurring Revenue (ARR) für 2025 liegt bei ca. 760 Mio. EUR, was einem währungsbereinigten Wachstum von +2% im Vergleich zum Vorjahr entspricht.
- Das Enterprise-Geschäft von TeamViewer zeigt anhaltend starke Leistungen, mit einem ARR-Zuwachs von rund 11 Mio. EUR im vierten Quartal 2025.
- Die Prognose für die bereinigte EBITDA-Marge von „rund 44%“ bleibt unverändert.
- Die vollständigen vorläufigen und ungeprüften Ergebnisse für Q4 und das Geschäftsjahr 2025 werden am 10. Februar 2026 veröffentlicht.
Der nächste wichtige Termin, GJ 2025 Topline Trading Update, bei TeamViewer ist am 09.01.2026.
Der Kurs von TeamViewer lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 5,7625EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,09 % im
Minus.
Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 32.150,80PKT (+0,39 %).
