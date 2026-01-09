    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    Leichte Gewinne erwartet

    • Dax startet stark, behauptet 25.000 Punkte-Marke.
    • Dow Jones legt zu, Nasdaq verliert durch Gewinnmitnahmen.
    • Asiatische Märkte steigen, aber vorsichtige Stimmung bleibt.
    FRANKFURT (dpa-AFX)
    DEUTSCHLAND: - LEICHTE GEWINNE - Der Dax dürfte die 25.000-Punkte-Marke am Freitag mit einem soliden Start klar behaupten. Vor den am Nachmittag erwarteten Arbeitsmarktdaten aus den USA taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Auftakt 0,2 Prozent höher auf 25.174 Punkte. Damit steuert er in der ersten Handelswoche des neuen Jahres auf ein Plus von fast drei Prozent zu. "Der Dax arbeitet weiter am sogenannten Januar-Effekt", schreibt der Charttechnik-Experte Martin Utschneider vom Broker Robomarkets. Dabei handele es sich um das Börsenphänomen einer überdurchschnittlich guten Entwicklung im ersten Jahresmonat. Gründe dafür reichten von neu investiertem Kapital über steuerlich motivierte Verkäufe im Dezember bis hin zu Optimismus nach dem Jahreswechsel.

    USA: - DOW IM PLUS/NASDAQ IM MINUS - Nach einem zähen Start hat der US-Leitindex Dow Jones Industrial am Donnerstag wieder den Vorwärtsgang eingelegt. Gesucht waren vor allem klassische Industrietitel. Dazu zählten etwa Home Depot , Nike , Coca-Cola , Procter & Gamble sowie Caterpillar . Sie verhalfen dem Dow zu einem Plus von 0,55 Prozent auf 49.266,11 Punkte. Am Vortag hatte der Dow bei 49.621 Zählern ein Rekordhoch erreicht, anschließend waren die Kurse jedoch ins Minus gerutscht. Die ganz großen Sprünge nach oben blieben am Donnerstag aus, steht doch am Freitag mit dem Arbeitsmarktbericht für Dezember das konjunkturelle Highlight der Woche auf der Agenda - womöglich mit Folgen für die Zinserwartungen an den Kapitalmärkten. Verluste gab es dagegen an der Technologiebörse Nasdaq. Hier nahmen Investoren bei den zuletzt stark gestiegenen Papieren aus der Halbleiterindustrie Gewinne mit.

    ASIEN: - GEWINNE - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Freitag nach der jüngsten Schwäche zugelegt. Die robuste Verfassung der US-Aktienmärkte stützte. Allerdings herrscht vor dem US-Arbeitsmarktbericht auch eine gewisse Zurückhaltung. Der japanische Leitindex Nikkei 225 gewann im späten Handel rund 1,6 Prozent. Auch in China und Hongkong ging es nach oben, allerdings deutlich moderater. Der CSI-300-Index mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen legte zuletzt um 0,3 Prozent zu. In der Sonderverwaltungszone Hongkong ging es für den Hang-Seng-Index um 0,2 Prozent nach oben.

    DAX 25.127,46 0,02%
    XDAX 25.188,36 0,37%
    EuroSTOXX 50 5.904,32 -0,33%
    Stoxx50 5.015,77 -0,14%

    DJIA 49.266,11 0,55%
    S&P 500 6.921,46 0,01%
    NASDAQ 100 25.507,10 -0,57%°

    Bund-Future 127,88 -0,02%°

    Euro/USD 1,1650 -0,01%
    USD/Yen 157,40 0,29%
    Euro/Yen 183,39 0,28%°

    Bitcoin 90.971 -0,07%
    (USD, Bitstamp)°

    Brent 62,46 0,47 USD WTI 58,20 0,44 USD°

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nike (B) Aktie

    Die Nike (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,95 % und einem Kurs von 608,1 auf NYSE (09. Januar 2026, 02:04 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nike (B) Aktie um +2,03 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,47 %.

    Die Marktkapitalisierung von Nike (B) bezifferte sich zuletzt auf 66,83 Mrd..

    Nike (B) zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,6400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,5100 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 78,71USD. Von den letzten 7 Analysten der Nike (B) Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 62,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 86,00USD was eine Bandbreite von -5,00 %/+31,78 % bedeutet.




    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
