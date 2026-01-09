Teamviewer erreicht Umsatzziel für 2025
- Teamviewer erreicht 2025 Umsatzziel von 767 Mio. Euro.
- Währungsbereinigtes Wachstum bei etwa fünf Prozent.
- Starke Enterprise-Geschäfte und neue Verträge fördern Umsatz.
GÖPPINGEN (dpa-AFX) - Der Softwareanbieter Teamviewer hat 2025 sein Umsatzziel erreicht. Basierend auf vorläufigen Analysen lag der Pro-forma-Umatz bei rund 767 Millionen Euro, was einem währungsbereinigten Wachstum von rund fünf Prozent entspreche, wie das im MDax gelistete Unternehmen am Freitag in Göppingen mitteilte. Das Management hatte sich zuletzt das "untere Ende der Spanne" von 766 bis 785 Millionen Euro vorgenommen. Analysten hatten rund 777 Millionen Euro erwartet. Der IFRS-Umsatz lag bei rund 747 Millionen Euro. Die Prognose für die bereinigte operative Marge vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) von rund 44 Prozent für 2025 bleibe unverändert.
Als Grund für die Umsatzentwicklung führt das Management ein anhaltend starkes Enterprise-Geschäft an. Zudem hätten zwei Vertragsabschlüsse mit einem Gesamtwert von rund 10 Millionen Euro beigetragen.
Weitere vorläufige Geschäftszahlen für 2025 will Teamviewer am 10. Februar veröffentlichen./err/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TeamViewer Aktie
Die TeamViewer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,45 % und einem Kurs von 32.167 auf Ariva Indikation (08. Januar 2026, 22:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TeamViewer Aktie um -4,67 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,02 %.
Die Marktkapitalisierung von TeamViewer bezifferte sich zuletzt auf 1,04 Mrd..
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 8,1667EUR. Von den letzten 6 Analysten der TeamViewer Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von +67,50 %/+34,00 % bedeutet.
Wird spannend morgen, irgendwie vermute ich ja, dass die MM versuchen werden, den Kurs weiter seitwärts oder unten zu halten, heute bereits ein Teaser. Weitere 6 Monate seitwärts ist aus m. S. das realistischste Szenario. Ein Re-Rating nach unten oder oben wäre morgen m. E. eine Überraschung. So oder so cool, dass TMV versucht, Transparenz herzustellen. Anders als einige hier halte ich das Unternehmen und MGMT weiterhin für gut und sehr gut positioniert in einem Zukunftsmarkt, Aktie nur kaputt.
Ein ganz interessanter Post auf Linkedin: https://www.linkedin.com/posts/ahmedmabdallah_teamviewer-digitaltransformation-channelmanagement-activity-7414966235181846528-B9rm?utm_source=share&utm_medium=member_desktop&rcm=ACoAAA_IyQIBluBpnorXjUf2bX8RetjdPo32Jcg
Naja, ob das einfache Erreichen der Quartalsziele für den Kurs überhaupt was bringt ,muss man sehen. In der Vergangenheit waren die Umsätze und Gewinne ja nicht schlecht. Was hatte aber der Aktionär bisher davon. Wenn man 2019 bei der Zeichnung zu 26,25 € dabei war ,hat man fast nur noch 20% davon übrig. (Dividenden NULL €). Der MSCI World hat sich in der gleichen Zeit mehr als verdoppelt. Was bringen dem Aktionär also gute Zahlen des Konzerns, wenn für ihn selbst nur eine gratis Bockwurst in der HV übrig bleibt. Das Vertrauen in Ollis Führungsqualitäten ist einfach weg .