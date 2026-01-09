    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTeamViewer AktievorwärtsNachrichten zu TeamViewer
    Teamviewer erreicht Umsatzziel für 2025

    Für Sie zusammengefasst
    • Teamviewer erreicht 2025 Umsatzziel von 767 Mio. Euro.
    • Währungsbereinigtes Wachstum bei etwa fünf Prozent.
    • Starke Enterprise-Geschäfte und neue Verträge fördern Umsatz.
    Foto: Stefan Puchner - dpa

    GÖPPINGEN (dpa-AFX) - Der Softwareanbieter Teamviewer hat 2025 sein Umsatzziel erreicht. Basierend auf vorläufigen Analysen lag der Pro-forma-Umatz bei rund 767 Millionen Euro, was einem währungsbereinigten Wachstum von rund fünf Prozent entspreche, wie das im MDax gelistete Unternehmen am Freitag in Göppingen mitteilte. Das Management hatte sich zuletzt das "untere Ende der Spanne" von 766 bis 785 Millionen Euro vorgenommen. Analysten hatten rund 777 Millionen Euro erwartet. Der IFRS-Umsatz lag bei rund 747 Millionen Euro. Die Prognose für die bereinigte operative Marge vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) von rund 44 Prozent für 2025 bleibe unverändert.

    Als Grund für die Umsatzentwicklung führt das Management ein anhaltend starkes Enterprise-Geschäft an. Zudem hätten zwei Vertragsabschlüsse mit einem Gesamtwert von rund 10 Millionen Euro beigetragen.

    Weitere vorläufige Geschäftszahlen für 2025 will Teamviewer am 10. Februar veröffentlichen./err/jha/

    TeamViewer

    ISIN:DE000A2YN900WKN:A2YN90

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TeamViewer Aktie

    Die TeamViewer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,45 % und einem Kurs von 32.167 auf Ariva Indikation (08. Januar 2026, 22:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TeamViewer Aktie um -4,67 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,02 %.

    Die Marktkapitalisierung von TeamViewer bezifferte sich zuletzt auf 1,04 Mrd..

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 8,1667EUR. Von den letzten 6 Analysten der TeamViewer Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von +67,50 %/+34,00 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu TeamViewer - A2YN90 - DE000A2YN900

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über TeamViewer. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kurs- und Bewertungsfragen der TeamViewer-Aktie: Sorge über Markt‑Maker‑Manipulationen und Illiquidität, Analystenkürzungen nach Prognoseanpassungen, verhaltene Umsatz‑/Gewinnprognosen bis 2028, Unsicherheit wegen Übernahmeintegration (Synergien erst ab 2027), mögliches Seitwärts‑Szenario und langfristige Halteperspektiven.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber TeamViewer eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
