Ruhiger Handel Gold notiert bei 4.474,05 USD

Zur Veranschaulichung: Vor 1 Jahr notierte Gold bei 2.661,80USD. Aus einer Anlage von 5.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 4.474,05USD ein Wert von 8.404,17USD geworden – ein Gewinn von +68,08 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Gold

Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Gold im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. In den letzten 14 Tagen stieg der Kurs moderat um 1-2%. Viele sehen Gold als langfristige Anlage und Inflationsschutz, während Bedenken über Widerstände bei 4.500 USD und mögliche Korrekturen geäußert werden. Einige Nutzer sind optimistisch bezüglich Minenaktien, während andere eine Konsolidierung erwarten.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Gold eingestellt.

Informationen zu Gold

Der Goldmarkt ist global und hochliquide. Preisbewegungen hängen von Angebot, Nachfrage und Finanzmärkten ab. Investoren schätzen Gold als Wertaufbewahrungsmittel, während es zugleich als Rohstoff in Schmuck und Technologie genutzt wird. Wechselkurse und Renditen von Staatsanleihen haben starken Einfluss auf den Kurs.

Ob ein Investment in Gold sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Gold berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Gold-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.