Es ist noch nicht ausgestanden!

Die einstigen Zugpferde der US-Aktienmärkte, die Magnificent Seven, haben ihre Aufwärtsdynamik in den letzten Wochen sichtlich verlangsamt und sind grob umschrieben, in eine Seitwärtsphase übergegangen. Bei manchen Wertpapieren häufen sich die Anzeichen jedoch zu einem ausgewachsenen Verkaufssignal. Eines dieser Papiere könnte unter Umständen die Aktie von NVIDIA werden, die sich geradewegs im Aufbau der rechten Schulter einer komplexen SKS-Formation befindet. Eine baldige Aktivierung und damit notwendiger Kursrutsch unter die Nackenlinie und zugleich Sell-Trigger zwischen 164,07 und 169,55 US-Dollar würden ein Verkaufssignal auf Sicht der nächsten Wochen mit Korrekturpotenzial zurück auf 152,89 und darunter 148,78 US-Dollar auslösen. Genau eine derartige Entwicklung könnte für eine Positionierung auf der Verkäuferseite herhalten. Auf der Oberseite kann erst durch eine nachhaltige Auflösung der laufenden Schiebephase durch einen Sprung über 194,46 US-Dollar das drohende Verkaufssignal entschärft werden und Gewinne an die Rekordstände aus Ende Oktober bei 212,19 US-Dollar sichern.

1. Short-Einstieg unter 169,55 US-Dollar eröffnen. Stopp über 177,00 US-Dollar platzieren. Kursziele bei 152,89/148,78 US-Dollar.

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

NVIDIA Corp. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU282U Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,14 - 1,15 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 170,8631 US-Dollar Basiswert: NVIDIA Corp. KO-Schwelle: 170,8631 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 184,13 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 13,86 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU5705 Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 1,01 - 1,02 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 195,6546 US-Dollar Basiswert: NVIDIA Corp. KO-Schwelle: 195,6546 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 184,13 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 148,78 US-Dollar Hebel: 15,32 Kurschance: + 230 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.