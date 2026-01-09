    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsChartanalysenvorwärtsNachricht

    Merck

    Rounding Bottom nimmt Form an

    Nachdem sich die Geldschleusen während der Corona-Pandemie weit geöffnet hatten und Aktienmärkte einen beispiellosen Anstieg bis Anfang 2022 verzeichnen konnten, legte das Wertpapier von Merk von 126,40 auf insgesamt 231,50 Euro an Wert zu. Diese Gewinne wurden in den letzten Jahren aber wieder vollständig abgegeben, sodass die Aktie nun wieder auf dem Niveau von vor dem Corona-Ausbruch notiert. Ausgerechnet dort bildet der Wert nun ein vielversprechendes Rounding Bottom aus, was in der Charttechnik als klares Trendwendesignal interpretiert wird und bei weiteren Kapitalzuflüssen einen Trendwechsel auslösen dürfte. Oberhalb von 127,00 Euro wären demnach auf Sicht der nächsten Wochen und Monate weitere Zugewinne in den Widerstandsbereich von 135,00 und darüber bis zum EMA 200 bei 140,21 Euro möglich. Technisch ein sehr vielversprechender Titel, wer auf der Suche nach einem mittel- bis langfristigen Investitionsobjekt ist. Auf der Unterseite dürfte ein Kursrutsch unter die Vorjahrestiefs von 100,70 Euro eine weitere Verkaufswelle sogar bis auf 76,22 Euro und damit den tiefsten Stand seit März 2020 begünstigen.

    Trading-Strategie:

    1. Long-Einstieg auf aktuellem Niveau von 127,70 Euro eröffnen, Stopp unter 120,00 Euro platzieren. Kursziele 135,00/140,21 Euro

    Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

    Gewinne eigenständig mitnehmen.

    Merck KGaA (Wochenchart in Euro)

    		Tendenz:

    Wichtige Chartmarken

    Widerstände: 131,95 // 135,00 // 137,30 // 140,21 Euro
    Unterstützungen: 121,62 // 117,60 // 110,80 // 105,10 Euro
    Strategie für steigende Kurse
    WKN: DU5XMT Typ: Open End Turbo Long
    akt. Kurs: 1,37 - 1,45 Euro Emittent: DZ Bank
    Basispreis: 114,2509 Euro Basiswert: Merck KGaA
    KO-Schwelle: 114,2509 Euro akt. Kurs Basiswert: 127,70 Euro
    Laufzeit: Open End Kursziel: 140,21 Euro
    Hebel: 8,82 Kurschance: + 80 Prozent
    http://www.boerse-frankfurt.de
    Strategie für fallende Kurse
    WKN: DY24PA Typ: Open End Turbo Short
    akt. Kurs: 1,44 - 1,52 Euro Emittent: DZ Bank
    Basispreis: 142,503 Euro Basiswert: Merck KGaA
    KO-Schwelle: 142,503 Euro akt. Kurs Basiswert: 127,70 Euro
    Laufzeit: Open End Kursziel:
    Hebel: 8,43 Kurschance:
    http://www.boerse-frankfurt.de

    Interessenkonflikt

    Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

    Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

    Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

    Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

    Haftungsausschluss

    Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.

    Ingmar Königshofen
    Ingmar Königshofen ist Geschäftsführer bei der FSG Financial Services Group, welche unter anderem das Portal Boerse-Daily.de betreibt. Dort werden mehrmals täglich top-aktuelle Analysen zu DAX, US-Indizes sowie zu besonders attraktiven Einzelwerten veröffentlicht.

    Verfasst von Ingmar Königshofen
