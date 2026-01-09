    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTeamViewer AktievorwärtsNachrichten zu TeamViewer

    TeamViewer - Aktie schießt in die Höhe +4,86 % - 09.01.2026

    Am 09.01.2026 ist die TeamViewer Aktie, bisher, um +4,86 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der TeamViewer Aktie.

    Foto: Stefan Puchner - dpa

    TeamViewer bietet umfassende Lösungen für Fernzugriff und -wartung, ist weltweit führend und hebt sich durch Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit von der Konkurrenz ab.

    TeamViewer Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 09.01.2026

    Einen ganz starken Börsentag erlebt die TeamViewer Aktie. Mit einer Performance von +4,86 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,35 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der TeamViewer Aktie. Nach einem Plus von +0,35 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 6,0450. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

    Der heutige Anstieg bei TeamViewer konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -32,49 % nicht vollständig ausgleichen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die TeamViewer Aktie damit um -2,00 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +5,66 %. Im Jahr 2026 gab es für TeamViewer bisher ein Minus von -2,00 %.

    TeamViewer Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -2,00 %
    1 Monat +5,66 %
    3 Monate -32,49 %
    1 Jahr -43,92 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur TeamViewer Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der TeamViewer Aktie, insbesondere nach der als teuer empfundenen Übernahme von 1E, die zu einem Kurssturz führte. Die EBITDA-Marge von 44% wird als positiv hervorgehoben, jedoch bleibt die Unsicherheit über die Integration von 1E. Die Marktteilnehmer warten gespannt auf die Quartalszahlen am 10. Februar, um die Entwicklung des Cashflows und den Schuldenabbau zu bewerten. Die Meinungen über die Zukunft der Aktie sind geteilt.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber TeamViewer eingestellt.

    Informationen zur TeamViewer Aktie

    Es gibt 174 Mio. TeamViewer Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,03 Mrd. € wert.

    Teamviewer erreicht Umsatzziel für 2025


    Der Softwareanbieter Teamviewer hat 2025 sein Umsatzziel erreicht. Basierend auf vorläufigen Analysen lag der Pro-forma-Umatz bei rund 767 Millionen Euro, was einem währungsbereinigten Wachstum von rund fünf Prozent entspreche, wie das im MDax

    TeamViewer Delivers on FY 2025 Revenue Guidance


    TeamViewer closed FY 2025 with solid top-line growth, resilient margins, and robust Enterprise momentum, setting the stage for detailed results on February 10, 2026.

    TeamViewer erfüllt Topline-Prognose 2025 – Das steckt dahinter!


    TeamViewer bestätigt seine Ziele für 2025: Umsatz und ARR wachsen moderat, das Enterprise-Segment legt kräftig zu, die EBITDA-Marge bleibt stabil hoch.

    TeamViewer Aktie jetzt kaufen?


    Ob die TeamViewer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur TeamViewer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    TeamViewer

    +4,16 %
    -2,00 %
    +5,66 %
    -32,49 %
    -43,92 %
    -53,52 %
    -86,22 %
    -80,12 %
    ISIN:DE000A2YN900WKN:A2YN90



