Heute am 09.01.2026: DroneShield Aktie im Spotlight

Mit einer Performance von +3,18 % konnte die DroneShield Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die DroneShield Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -3,30 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 2,2700€, mit einem Plus von +3,18 %. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

DroneShield ist ein führender Anbieter von Anti-Drohnen-Technologien, spezialisiert auf die Erkennung und Abwehr von Drohnenbedrohungen. Das Unternehmen bietet Radar- und Funkfrequenzsensoren, Störsender und Überwachungssoftware an. Es konkurriert mit Dedrone, Fortem Technologies und SkySafe. DroneShield zeichnet sich durch umfassende, innovative Lösungen aus, die sowohl mobile als auch stationäre Systeme umfassen.

Obwohl sich die DroneShield Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -37,26 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche ist die DroneShield Aktie damit um +22,49 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +108,94 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei DroneShield auf +22,49 %.

DroneShield Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +22,49 % 1 Monat +108,94 % 3 Monate -37,26 % 1 Jahr +378,31 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur DroneShield Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der DroneShield Aktie, die in den letzten Tagen auf die Bewegungen im Rüstungsmarkt reagiert hat. Anleger beobachten eine verzögerte Reaktion der Aktie auf Marktbewegungen, während positive Nachrichten und technische Analysen Hoffnung auf einen Anstieg auf 2,40€ oder mehr wecken. Trotz kurzfristiger Rückgänge bleibt die Stimmung optimistisch, da der Rüstungssektor Aufträge erhält.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber DroneShield eingestellt.

Informationen zur DroneShield Aktie

Es gibt 913 Mio. DroneShield Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,09 Mrd. € wert.

DroneShield Aktie jetzt kaufen?

Ob die DroneShield Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur DroneShield Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.