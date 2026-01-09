Solider Start - US-Arbeitsmarktdaten erwartet

"Der Dax arbeitet weiter am sogenannten Januar-Effekt", schreibt der Charttechnik-Experte Martin Utschneider vom Broker Robomarkets. Dabei handele es sich um das Börsenphänomen einer überdurchschnittlich guten Entwicklung im ersten Jahresmonat. Gründe dafür reichten von neu investiertem Kapital über steuerlich motivierte Verkäufe im Dezember bis hin zu Optimismus nach dem Jahreswechsel.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Vor Arbeitsmarktdaten aus den USA dürfte der Dax am Freitag die 25.000-Punkte-Marke mit einem soliden Start klar behaupten. Der X-Dax signalisierte eine Stunde vor Beginn des Xetra-Handels ein Plus von 0,13 Prozent auf 25.160 Punkte. Damit steuert er in der ersten Handelswoche des neuen Jahres auf ein deutliches Plus zu. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wird am Freitag ebenfalls etwas höher erwartet.

Gute Stimmung herrscht an den Aktienmärkten, obwohl sich die geopolitische Gesamtlage zu Beginn des neuen Jahres nicht verbessert hat. Die Politik von US-Präsident Donald Trump macht wieder mehr Schlagzeilen, während sich im Iran Proteste zuspitzen.

Im Fokus steht vor dem Wochenende aber vor allem der Arbeitsmarktbericht aus den USA, dem eine besondere Bedeutung für die Geldpolitik der US-Notenbank Fed zukommt.

Unternehmensseitig achten Marktteilnehmer auf Teamviewer . Der Softwarekonzern erreichte sein Umsatzziel für 2025. Die Aktien gewannen auf Tradegate 4,5 Prozent zum Xetra-Schluss.

Auto-Aktien wie BMW und Porsche AG stehen nach Abstufungen durch Barclays hingegen unter Druck./ajx/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TeamViewer Aktie Die TeamViewer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,73 % und einem Kurs von 91,04 auf Tradegate (09. Januar 2026, 08:13 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TeamViewer Aktie um -2,00 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,66 %. Die Marktkapitalisierung von TeamViewer bezifferte sich zuletzt auf 1,04 Mrd.. Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 8,1667EUR. Von den letzten 6 Analysten der TeamViewer Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von +66,53 %/+33,22 % bedeutet.



