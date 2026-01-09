Deutsche Industrie bleibt überraschend auf Erholungskurs

WIESBADEN (dpa-AFX) - In der deutschen Industrie mehren sich die Anzeichen für ein Ende der Krise. In den Betrieben des Verarbeitenden Gewerbes ist die Produktion im November dank starker Zuwächse in der Autoindustrie überraschend weiter gestiegen. Im Monatsvergleich legte die Fertigung um 0,8 Prozent zu, wie das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden mitteilte. Dies war bereits der dritte Anstieg in Folge. Analysten hatten hingegen einen Dämpfer erwartet und waren im Schnitt von einem Rückgang um 0,7 Prozent ausgegangen.

Zudem wurde die Produktionsdaten für den Vormonat nach oben revidiert. Im Oktober war die Fertigung demnach um 2,0 Prozent gestiegen. Zuvor war ein Zuwachs um 1,8 Prozent gemeldet worden.