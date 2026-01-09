    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNorthrop Grumman AktievorwärtsNachrichten zu Northrop Grumman

    Urteil bereits heute möglich

    Supreme Court entscheidet über Trumps Zölle – Rüstungsaktien zittern

    Schon heute könnte der Supreme Court Trumps Zölle kippen. Für Märkte geht es um Liquidität, Budgets und neue Risiken bei US- und Rüstungsaktien.

    Urteil bereits heute möglich - Supreme Court entscheidet über Trumps Zölle – Rüstungsaktien zittern
    Eine bevorstehende Entscheidung des Obersten Gerichtshofs der USA könnte nicht nur die Handelspolitik von Donald Trump kippen, sondern auch erhebliche Folgen für Finanzmärkte und Verteidigungsaktien haben. Die Richter prüfen, ob Trump seine Notfallbefugnisse nach dem International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) nutzen durfte, um Zölle ohne Zustimmung des Kongresses zu erheben. Ein Urteil wird bereits am Freitag erwartet.

    Während der Anhörungen äußerten die Richter deutliche Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Zölle. Prognosemärkte taxieren die Wahrscheinlichkeit, dass das Gericht Trumps Vorgehen bestätigt, aktuell auf rund 25 bis 30 Prozent. Analysten warnen: Eine Aufhebung der Zölle könnte Staatseinnahmen massiv schmälern, Anleiherenditen nach oben treiben und neue Volatilität an den Aktienmärkten auslösen.

    "Wir haben noch nie eine Entscheidung gesehen, die solche wirtschaftlichen Auswirkungen hat", sagte Eddie Ghabour, CEO von KEY Advisors Wealth Management, gegenüber Reuters. Sollte das Gericht Rückzahlungen bereits erhobener Zölle anordnen, wäre dies laut Ghabour "gleichbedeutend mit einer Entziehung von Liquidität aus dem System".

    Brisant ist dabei der Zusammenhang mit Trumps Verteidigungsplänen. Der Präsident erklärte auf Truth Social, er wolle die Militärausgaben von rund 1 Billion auf 1,5 Billionen US-Dollar erhöhen – finanziert durch Zolleinnahmen. "Ich würde bei der Zahl von 1 Billion US-Dollar bleiben, aber aufgrund der Zölle und der enormen Einnahmen, die sie bringen, ... können wir leicht die Zahl von 1,5 Billionen US-Dollar erreichen." Fällt das Zollregime, wäre laut Marktbeobachtern bis zu ein Drittel dieses Plans nicht mehr gegenfinanziert.

    Nach Angaben von Bloomberg belaufen sich die aktuellen Zolleinnahmen auf rund 30,4 Milliarden US-Dollar pro Monat, was einer annualisierten Rate von etwa 364 Milliarden US-Dollar entspricht – deutlich weniger als der zusätzlich geplante Verteidigungsetat. Trump selbst warnte, eine Rückerstattung der Zölle wäre "eine Katastrophe für die nationale Sicherheit".

    Die Unsicherheit traf zuletzt auch Verteidigungsaktien. Trumps Drohungen, Dividenden, Aktienrückkäufe und Managergehälter zu begrenzen, ließen Titel wie Northrop Grumman, Lockheed Martin und RTX am Mittwoch zunächst deutlich fallen. Nachbörslich erholten sich die Kurse jedoch, nachdem Trump seinen 1,5-Billionen-Dollar-Vorschlag öffentlich gemacht hatte.

    Analysten warnen jedoch: Sollte das Gericht gegen Trump entscheiden, könnten Verteidigungsaktien erneut unter Druck geraten. Der mögliche Wegfall der Zölle würde nicht nur fiskalische Risiken erhöhen, sondern auch die Grundlage für Trumps ambitionierte Rüstungspläne infrage stellen – mit direkten Folgen für Aktien, Anleihen und die Risikobereitschaft der Anleger.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
