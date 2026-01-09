    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRevolution Medicines AktievorwärtsNachrichten zu Revolution Medicines

    Aktie explodiert um über 53 %

    Größter Deal seit 3 Jahren? Merck bietet für Biotech-Firma, Rallye startet!

    Übernahmegespräche treiben die Aktie von Revolution Medicines: Merck verhandelt über einen Deal von bis zu 32 Milliarden US-Dollar. Auch andere große Pharmakonzerne zeigen Interesse.

    Foto: picture alliance / Westend61 | Andrew Brookes

    Laut einem Bericht der Financial Times vom Donnerstag verhandelt Merck bezüglich einer Übernahme des Krebsmedikamentenentwicklers Revolution Medicines in einem Geschäft im Wert von 28 bis 32 Milliarden US-Dollar. Die Financial Times beruft sich dabei auf eine mit der Angelegenheit vertraute Person, die davon ausgeht, dass eine Fusion voraussichtlich noch einige Wochen dauern wird. Wie es in dem Bericht hieß, strebt Merck bereits seit einiger Zeit eine Übernahme von Revolution Medicines an. Eine Einigung sei allerdings noch nicht erzielt worden.

    Auch andere große Pharmakonzerne zeigen weiterhin an dem Biotech-Unternehmen Revolution Medicines Interesse, ein anderer Bieter könnte sich nach dem Bericht der Financial Times noch durchsetzen. Eine Übernahme von Revolution Medicines durch Merck wäre der größte Deal im Pharmasektor seit fast drei Jahren, nachdem Pfizer Dezember 2023 für 43 Milliarden US-Dollar Krebs-Biotech-Unternehmens Seagen übernahm. Revolution Medicines und Merck reagierten nicht umgehend auf Anfragen von Reuters.

    Revolution Medicines ist ein Unternehmen für Präzisionsonkologie in der klinischen Phase, das sich auf die Entwicklung neuartiger zielgerichteter Therapien zur Hemmung sogenannter schwer fassbarer "Frontier Targets" innerhalb der allgemein bekannten Wachstums- und Überlebenswege konzentriert.

    ISIN:US76155X1000WKN:A2PYWG

    ISIN:DE0006599905WKN:659990

    Die Aktie von Revolution Medicines ist am Freitag (9:00 MEZ) 12,43 Prozent im Plus und konnte im Verlauf dieser Woche 53,73 Prozent Kurswachstum verzeichnen. Ein Anteilschein kostet 104 Euro.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion



