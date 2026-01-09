LIR Life Sciences kooperiert mit Neuland Labs für innovative transdermale Peptide
LIR Life Sciences und Neuland Labs bündeln ihre Expertise, um neuartige, erschwingliche Peptidtherapien gegen Adipositas und ein innovatives GLP-1-Pflaster zu entwickeln.
Foto: adobe.stock.com
- LIR Life Sciences Corp. hat eine F&E-Vereinbarung mit Neuland Labs zur Entwicklung von zelldurchdringenden Peptiden für die transdermale GLP-1/GIP-Plattform abgeschlossen.
- Neuland Labs ist eine erfahrene CDMO mit über 40 Jahren Erfahrung in der Entwicklung und Herstellung pharmazeutischer Wirkstoffe und bietet maßgeschneiderte Peptidsynthesen an.
- Die F&E-Vereinbarung umfasst die Entwicklung und Testung neuartiger CPPs, die für pharmakokinetische und pharmakodynamische Studien verwendet werden sollen.
- Die Zusammenarbeit soll die präklinische Evaluierung vorantreiben und die Grundlage für zukünftige klinische und kommerzielle Planungen schaffen.
- Das Gesamtbudget für die Phase 1 der Entwicklungsaktivitäten beträgt 230.000 US-Dollar, das je nach Produktionsbedarf angepasst werden kann.
- LIR Life Sciences fokussiert sich auf die Entwicklung erschwinglicher Therapien zur Behandlung von Adipositas, einschließlich eines transdermalen Pflasters zur Nachahmung von GLP-1.
