    LIR Life Sciences kooperiert mit Neuland Labs für innovative transdermale Peptide

    LIR Life Sciences und Neuland Labs bündeln ihre Expertise, um neuartige, erschwingliche Peptidtherapien gegen Adipositas und ein innovatives GLP-1-Pflaster zu entwickeln.

    Foto: adobe.stock.com
    • LIR Life Sciences Corp. hat eine F&E-Vereinbarung mit Neuland Labs zur Entwicklung von zelldurchdringenden Peptiden für die transdermale GLP-1/GIP-Plattform abgeschlossen.
    • Neuland Labs ist eine erfahrene CDMO mit über 40 Jahren Erfahrung in der Entwicklung und Herstellung pharmazeutischer Wirkstoffe und bietet maßgeschneiderte Peptidsynthesen an.
    • Die F&E-Vereinbarung umfasst die Entwicklung und Testung neuartiger CPPs, die für pharmakokinetische und pharmakodynamische Studien verwendet werden sollen.
    • Die Zusammenarbeit soll die präklinische Evaluierung vorantreiben und die Grundlage für zukünftige klinische und kommerzielle Planungen schaffen.
    • Das Gesamtbudget für die Phase 1 der Entwicklungsaktivitäten beträgt 230.000 US-Dollar, das je nach Produktionsbedarf angepasst werden kann.
    • LIR Life Sciences fokussiert sich auf die Entwicklung erschwinglicher Therapien zur Behandlung von Adipositas, einschließlich eines transdermalen Pflasters zur Nachahmung von GLP-1.

    Der Kurs von LIR Life Sciences lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1,4100EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,71 % im Plus.


    LIR Life Sciences

    +2,14 %
    +5,51 %
    +5,51 %
    +5,51 %
    +1.132,82 %
    -63,30 %
    -66,31 %
    ISIN:CA50206C1005WKN:A41QA9





    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    LIR Life Sciences kooperiert mit Neuland Labs für innovative transdermale Peptide LIR Life Sciences und Neuland Labs bündeln ihre Expertise, um neuartige, erschwingliche Peptidtherapien gegen Adipositas und ein innovatives GLP-1-Pflaster zu entwickeln.
