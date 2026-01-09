    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTeamViewer AktievorwärtsNachrichten zu TeamViewer

    AKTIE IM FOKUS

    49 Aufrufe 49 0 Kommentare 0 Kommentare

    Teamviewer steigen vorbörslich - Umsatzziel für 2025 erreicht

    Für Sie zusammengefasst
    • Teamviewer-Aktien steigen vorbörslich auf 5,99 Euro.
    • Eckdaten für 2025 zeigen Umsatz von 767 Millionen Euro.
    • Prognose für operative Marge bleibt bei 44 Prozent.
    AKTIE IM FOKUS - Teamviewer steigen vorbörslich - Umsatzziel für 2025 erreicht
    Foto: Stefan Puchner - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Teamviewer ziehen am Freitag im vorbörslichen Handel deutlich an. Gut an kommen die vorgelegten Eckdaten für 2025. Auf der Plattform Tradegate wurden die Papiere am Morgen zu 5,99 Euro gehandelt, was im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs ein Plus von mehr als vier Prozent war. Damit nimmt die Stabilisierung der Aktien ihren Lauf, nachdem sie im November mit 5,38 Euro ihr Rekordtief erreicht hatten.

    Der Softwareanbieter hat 2025 sein Umsatzziel erreicht. Nach vorläufigen Daten lag der Pro-forma-Umsatz bei rund 767 Millionen Euro, nachdem sich das Management zuletzt das "untere Ende" der Spanne von 766 bis 785 Millionen vorgenommen hatte. Ein Händler wertete es leicht positiv, dass die Eckdaten keine größeren Enttäuschungen mehr mit sich brachten. Die Prognose für die bereinigte operative Marge von rund 44 Prozent für 2025 blieb unverändert./tih/jha/

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu TeamViewer!
    Short
    9,41€
    Basispreis
    0,75
    Ask
    × 7,70
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    4,91€
    Basispreis
    0,87
    Ask
    × 6,64
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    TeamViewer

    +4,16 %
    -2,00 %
    +5,66 %
    -32,49 %
    -43,92 %
    -53,52 %
    -86,22 %
    -80,12 %
    ISIN:DE000A2YN900WKN:A2YN90

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TeamViewer Aktie

    Die TeamViewer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,16 % und einem Kurs von 6,005 auf Tradegate (09. Januar 2026, 08:39 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TeamViewer Aktie um -2,00 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,66 %.

    Die Marktkapitalisierung von TeamViewer bezifferte sich zuletzt auf 1,04 Mrd..

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 8,1667EUR. Von den letzten 6 Analysten der TeamViewer Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von +66,53 %/+33,22 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu TeamViewer - A2YN90 - DE000A2YN900

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über TeamViewer. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kurs- und Bewertungsfragen der TeamViewer-Aktie: Sorge über Markt‑Maker‑Manipulationen und Illiquidität, Analystenkürzungen nach Prognoseanpassungen, verhaltene Umsatz‑/Gewinnprognosen bis 2028, Unsicherheit wegen Übernahmeintegration (Synergien erst ab 2027), mögliches Seitwärts‑Szenario und langfristige Halteperspektiven.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber TeamViewer eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIE IM FOKUS Teamviewer steigen vorbörslich - Umsatzziel für 2025 erreicht Die Aktien von Teamviewer ziehen am Freitag im vorbörslichen Handel deutlich an. Gut an kommen die vorgelegten Eckdaten für 2025. Auf der Plattform Tradegate wurden die Papiere am Morgen zu 5,99 Euro gehandelt, was im Vergleich zum …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     