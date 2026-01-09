    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Deutschland

    29 Aufrufe 29 0 Kommentare 0 Kommentare

    Dämpfer für Exportwirtschaft im November

    Für Sie zusammengefasst
    • Exportwert im November um 2,5% gesunken.
    • Importe stiegen um 0,8% auf 115,1 Milliarden Euro.
    • Außenhandelsüberschuss fiel auf 13,1 Milliarden Euro.
    Deutschland - Dämpfer für Exportwirtschaft im November
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    WIESBADEN (dpa-AFX) - Die deutsche Exportwirtschaft hat im November einen Dämpfer erlitten. Der Wert der Ausfuhren lag mit 128,1 Milliarden Euro kalender- und saisonbereinigt 2,5 Prozent niedriger als im Vormonat Oktober, wie das Statistische Bundesamt berichtet. Auch der November 2024 wurde um 0,8 Prozent verfehlt. Vor allem mit Kunden aus der EU und den USA schwächelte das Geschäft und ging im Vergleich zum Oktober um 4,2 Prozent zurück.

    Gleichzeitig stiegen die Importe der deutschen Volkswirtschaft: 115,1 Milliarden Euro bedeuteten einen Zuwachs um 0,8 Prozent gegenüber Oktober. Das waren 5,4 Prozent mehr als vor einem Jahr. Vor allem aus China, den USA und dem Vereinigten Königreich kamen mehr Waren nach Deutschland. Der Außenhandelsüberschuss schrumpfte so auf 13,1 Milliarden Euro, den schwächsten Wert seit Dezember 2022./ceb/DP/jha





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Deutschland Dämpfer für Exportwirtschaft im November Die deutsche Exportwirtschaft hat im November einen Dämpfer erlitten. Der Wert der Ausfuhren lag mit 128,1 Milliarden Euro kalender- und saisonbereinigt 2,5 Prozent niedriger als im Vormonat Oktober, wie das Statistische Bundesamt berichtet. Auch …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     