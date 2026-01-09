RBC senkt Sartorius auf 'Sector Perform' - Ziel 260 Euro

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Sartorius Vz. Aktie

Die Sartorius Vz. Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,92 % und einem Kurs von 260,3 auf Tradegate (09. Januar 2026, 08:53 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Sartorius Vz. Aktie um +7,04 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,04 %.

Die Marktkapitalisierung von Sartorius Vz. bezifferte sich zuletzt auf 9,66 Mrd..

Sartorius Vz. zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,7400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2800 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 286,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 260,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 300,00EUR was eine Bandbreite von +0,31 %/+15,74 % bedeutet.