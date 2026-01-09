ANALYSE-FLASH
RBC senkt Sartorius auf 'Sector Perform' - Ziel 260 Euro
- RBC stuft Sartorius von "Outperform" auf "Sector Perform" ab.
- Kursziel bleibt bei 260 Euro, Aufwärtspotenzial begrenzt.
- Prognosen für 2026 und 2027 wurden reduziert.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat Sartorius von "Outperform" auf "Sector Perform" abgestuft und das Kursziel auf 260 Euro belassen. Da die Aktie des Pharma- und Laborausrüsters in den letzten fünf Monaten um rund 50 Prozent und in den letzten zwei Monaten um 20 Prozent gestiegen sei, halte er das Aufwärtspotenzial in naher Zukunft für begrenzt, schrieb Charles Weston in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zudem rechnet er mit einem vorsichtigen Ausblick auf 2026. Er reduzierte seine Prognosen für 2026 und 2027./rob/edh/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2026 / 00:50 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2026 / 00:50 / EST
Die Sartorius Vz. Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,92 % und einem Kurs von 260,3 auf Tradegate (09. Januar 2026, 08:53 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Sartorius Vz. Aktie um +7,04 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,04 %.
Die Marktkapitalisierung von Sartorius Vz. bezifferte sich zuletzt auf 9,66 Mrd..
Sartorius Vz. zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,7400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2800 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 286,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 260,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 300,00EUR was eine Bandbreite von +0,31 %/+15,74 % bedeutet.
