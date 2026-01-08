Innovativ in den wichtigsten Marktsektoren!

2026 könnte Nvidias Monopol ins Wanken geraten. Angesichts des dynamisch wachsenden Marktes und der enormen Gewinne von Nvidia war der Anreiz, den Marktführer zu stürzen, noch nie so groß. Dieses Interesse teilen nicht nur die Wettbewerber, sondern auch die Kunden. Einige der wichtigsten Rivalen von Nvidia stehen daher vor vielversprechenden Zeiten. So hat Broadcom Bestellungen für KI-Chips im Wert von 73 Milliarden Dollar erhalten. Zudem entwickelt Broadcom gemeinsam mit Google die sogenannten Tensor Processing Units (TPUs). Dabei handelt es sich um KI-Chips, die nicht auf ein spezielles KI-Modell beschränkt sind. Bislang setzt Google die TPUs nur in den eigenen Rechenzentren ein. Die Chips könnten sich jedoch zu einem lukrativen Geschäft entwickeln.

Der steigende Aktienkurs von Alphabet basierte auf der Dominanz der Suchmaschine Google und der Erweiterung durch den KI-Bot „Gemini“. Steigende Zinsen in den führenden Volkswirtschaften der USA und Europas begannen jedoch, den Kurs zu belasten. Dadurch fiel die Aktie von Anfang Dezember 2021 bis Anfang November 2022 um rund 46 Prozent. Die Erholung, die Anfang Februar 2023 begann, führte den Kurs bis zum Höchststand von 208,70 US-Dollar am 4. Februar 2025. Nach einer weiteren Korrektur wurde dieses Niveau erst am 2. September wieder überschritten. Anschließend stieg die Aktie ohne größere Rückschläge auf die aktuelle Notierung von 326,38 US-Dollar. Dabei hat sich der Kurs inzwischen deutlich von der 200-Tage-Linie entfernt. Es wäre daher nicht überraschend, wenn der Kurs von diesem Niveau aus eine leichte Konsolidierung erfährt. Neben dem Roll-out von Gemini 3 plant der Konzern auch die Entwicklung eines eigenen KI-Chips. Damit ist Alphabet gut für die wirtschaftliche Zukunft aufgestellt. Die Kennzahl PEG (Price/Earnings to Growth), also das Kurs-Gewinn-Verhältnis im Verhältnis zum jährlichen Wachstum, liegt für das Jahr 2026 bei 1,86 und damit nicht weit von der neutralen Marke 1 entfernt. Darüber hinaus spielen weiche Faktoren wie die anhaltende Innovationskraft auch für die Bewertung von Alphabet in den Jahren 2026 und 2027 eine wichtige Rolle.

Alphabet, Inc. Class C (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Fazit Risikofreudige Anleger, die von einer steigenden Aktie der Alphabet Inc. bis auf 373,06 US-Dollar ausgehen, könnten durch einen Call-Optionsschein (WKN FD46MK) überproportional mit einem Omega von 3,25 profitieren. Bei angenommener konstant hoher impliziter Volatilität von 35 % und dem Ziel bei 373,06 US-Dollar (7,90 Euro beim Optionsschein) ist bis zum 06.02.2026 eine Rendite von rund 49 % zu erzielen. Fällt der Kurs des Underlyings in dieser Periode auf 287,65 US-Dollar, resultiert daraus ein Verlust von rund 38 % beim Optionsschein. Das Chance-Risiko-Verhältnis beträgt somit 1,28 zu 1, wenn bei 287,65 US-Dollar (3,29 Euro beim Schein) eine Stop-Loss-Order vorgesehen wird.

Strategie für steigende Kurse WKN: FD46MK Typ: Call-Optionsschein akt. Kurs: 5,39 – 5,42 Euro Emittent: Société Générale Basispreis: 330,00 US-Dollar Basiswert: Alphabet, Inc. Class C akt. Kurs Basiswert: 326,38 US-Dollar Laufzeit: 17.06.2027 Kursziel: 7,90 Euro Omega: 3,25 Kurschance: + 49 Prozent Quelle: Société Générale

