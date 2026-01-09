RBC stuft Sartorius Vorzuege auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Sartorius von "Outperform" auf "Sector Perform" abgestuft und das Kursziel auf 260 Euro belassen. Da die Aktie des Pharma- und Laborausrüsters in den letzten fünf Monaten um rund 50 Prozent und in den letzten zwei Monaten um 20 Prozent gestiegen sei, halte er das Aufwärtspotenzial in naher Zukunft für begrenzt, schrieb Charles Weston in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zudem rechnet er mit einem vorsichtigen Ausblick auf 2026. Er reduzierte seine Prognosen für 2026 und 2027./rob/edh/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2026 / 00:50 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2026 / 00:50 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Sartorius Vz. Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,00 % und einem Kurs von 260,1EUR auf Tradegate (09. Januar 2026, 08:56 Uhr) gehandelt.



