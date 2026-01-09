JPMorgan hebt BNP Paribas auf 'Overweight' - Ziel 102 Euro

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BNP Paribas (A) Aktie

Die BNP Paribas (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,97 % und einem Kurs von 85,15 auf Tradegate (09. Januar 2026, 09:04 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BNP Paribas (A) Aktie um +1,88 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,53 %.

Die Marktkapitalisierung von BNP Paribas (A) bezifferte sich zuletzt auf 95,37 Mrd..

BNP Paribas (A) zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 7,3800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 9,0100 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 90,38EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 103,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 95,00EUR was eine Bandbreite von +20,93 %/+11,54 % bedeutet.