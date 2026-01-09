ANALYSE-FLASH
JPMorgan hebt BNP Paribas auf 'Overweight' - Ziel 102 Euro
- JPMorgan stuft BNP Paribas auf "Overweight" hoch.
- Kursziel von 89 auf 102 Euro angehoben.
- Kapitalsorgen nehmen ab, Profitabilität verbessert sich.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat BNP Paribas von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 89 auf 102 Euro angehoben. Die Kapitalsorgen der Bank ließen nach, während sich die Profitabilität verbessere, schrieb Delphine Lee in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/ajx/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2026 / 19:48 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2026 / 00:15 / GMT
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BNP Paribas (A) Aktie
Die BNP Paribas (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,97 % und einem Kurs von 85,15 auf Tradegate (09. Januar 2026, 09:04 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BNP Paribas (A) Aktie um +1,88 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,53 %.
Die Marktkapitalisierung von BNP Paribas (A) bezifferte sich zuletzt auf 95,37 Mrd..
BNP Paribas (A) zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 7,3800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 9,0100 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 90,38EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 103,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 95,00EUR was eine Bandbreite von +20,93 %/+11,54 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 102 Euro