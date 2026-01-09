Cruz Battery Metals beauftragt Stantec mit der Erstellung einer ersten Ressourcenschätzung und einem technischen Bericht für das „Solar Lithium Project“ unmittelbar angrenzend an American Lithium in Nevada

9. Januar 2026 / IRW-Press / Cruz Battery Metals Corp. (CRUZ:CSE, BKTPF:USA, A40YSN:WKN) („Cruz“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die Firma Stantec Consulting Ltd. mit der Durchführung einer ersten Ressourcenschätzung („MRE“) und der Erstellung eines entsprechenden technischen Berichts für das „Solar Lithium Project“ im Clayton Valley in Nevada beauftragt hat. Der technische Bericht wird in Übereinstimmung mit den in der Vorschrift National Instrument 43-101 festgelegten Anforderungen angefertigt. Der qualifizierte Sachverständige von Stantec, Derek Loveday, PGeo., verfügt über direkte Erfahrung in der Region Tonopah und hat unter anderem die von Albemarle Corp. betriebene Mine Silver Peak und das Lithium-Bor-Projekt Rhyolite Ridge von ioneer Ltd. besichtigt sowie im Auftrag von American Lithium Corp. eine Ressourcenschätzung und den dazugehörigen technischen Bericht für das Lithiumprojekt TLC angefertigt.

Im Zuge der ersten 4 Bohrphasen (bekannt gegeben am 17. Januar 2022, 18. Mai 2022, 31. März 2023 und 13. Juli 2023) konnte Cruz in allen 14 Bohrlöchern auf dem zu 100 Prozent unternehmenseigenen, 4.938 Acres großen „Solar Lithium Project“ in Nevada Lithium entdecken. Das Projekt grenzt unmittelbar an das Lithiumprojekt TLC von American Lithium Corp. (LI, AMLIF).

Wie auf der Website von American Lithium Corp. zu lesen ist, „veröffentlichte American Lithium Corp. im Februar 2025 eine aktualisierte Mineralressourcenschätzung, die die enthaltenen Lithiumressourcen auf dem Projekt TLC deutlich erhöhte. Diese MRE wurde im Rahmen der wirtschaftlichen Erstbewertung (PEA) durchgeführt und im Abbauplan, der Teil der ersten am 1. Februar 2023 veröffentlichten PEA war, berücksichtigt. TLC enthält derzeit nachgewiesene Ressourcen im Umfang von 6,17 Mio. Tonnen Lithiumkarbonatäquivalent (LCE), angedeutete Ressourcen im Umfang von 2,39 Mio. Tonnen LCE und vermutete Ressourcen im Umfang von 1,44 Mio. Tonnen LCE.“(1) Das Management von Cruz kann die Ergebnisse von American Lithium Corp. jenseits der öffentlich verfügbaren Informationen nicht verifizieren.