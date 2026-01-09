RBC stuft Sartorius Stedim Biotech auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Sartorius Stedim von "Outperform" auf "Sector Perform" abgestuft und das Kursziel auf 240 Euro belassen. Charles Weston begründete sein neues Anlagevotum in einer am Freitag vorliegenden Studie mit dem Hinweis, dass die Aktie des Biopharma- und Laborausrüsters in letzter Zeit überdurchschnittlich gut gelaufen sei. Zudem rechnet er mit einem vorsichtigen Ausblick auf 2026. Er reduzierte seine Prognosen für 2026 und 2027./edh/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2026 / 00:50 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2026 / 00:50 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Sartorius Stedim Biotech Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,02 % und einem Kurs von 215EUR auf Tradegate (09. Januar 2026, 09:11 Uhr) gehandelt.



